جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) تكرم سامسونج بـ 43 جائزة ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 للتصميم والهندسة المتميزة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن حصول 43 من ابتكارات منتجاتها وخدماتها الجديدة على جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ((CES® 2022، بما في ذلك أربع جوائز لأفضل الابتكارات من جمعية تكنولوجيا المستهلك. ويسلط برنامج الجوائز السنوية الضوء على التصميم والهندسة المتميزين عبر فئات منتجات تكنولوجيا المستهلك المتعددة.







ويمثل وجود سامسونج عبر العديد من الفئات نموذجاً على تراثها العميق في تطوير ابتكارات عبر الفئات التي تدعم تطور القطاعات الصناعية والمجتمع. وفي هذا العام، كرمت الجمعية سامسونج في مجموعة من الفئات، بما في ذلك إكسسوارات الكمبيوتر والملحقات الطرفية، وأجهزة الكمبيوتر ومكوناتها، والتصوير الرقمي/ التصوير الفوتوغرافي، والتقنيات الداخلية المتضمنة والألعاب وسماعات الرأس والأجهزة الصوتية الشخصية، والصحة والعافية، والأجهزة المنزلية، ومكونات أجهزة الصوت والتصوير المنزلية والعديد من الملحقات والإكسسوارات، والأجهزة المحمولة وملحقاتها، وتقنيات المنزل الذكي والبرامج والتطبيقات المتعلقة بالهاتف المحمول، وتقنيات الاستدامة، والأجهزة القابلة للارتداء وشاشات الفيديو.







وتحظى جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بالرعاية من جمعية تكنولوجيا المستهلك، بصفتها الجهة المالكة والمنظمة لهذا الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم. وسيعود المعرض إلى لاس فيجاس العام المقبل، بعد تنظيم نسخة رقمية فقط من الحدث في العام 2021. وسيلقى جونغ هي هان، رئيس ومدير أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، الكلمة الرئيسية قبل المعرض يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادي في قاعة بلازو بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.







تتضمن بعض منتجات سامسونج الحائزة على الجوائز لهذا العام ما يلي:







الفائز بجائزة أفضل ابتكار:



هاتف سامسونج جالكسي Z Flip3 النسخة الخاصة – تساعد هذه النسخة الأشخاص في التعبير عن أنفسهم من خلال جهاز مصمم خاص بهم. ويمكنهم اختيار إطار جالكسي Z Flip3 باللون الأسود أو الفضي، والألوان الأمامية والخلفية باللون الأزرق أو الأصفر أو الوردي أو الأبيض أو الأسود، للتوصل إلى هاتف يناسب أسلوبك. ومع وجود ما يزيد على 49 نمطاً للتصميم، تقدم سامسونج أقصى الدرجات لإتاحة الفرص لعملائها للحصول على تصاميم خاصة بهم. ويمكنك أن تذهب إلى أي مكان بفضل التحسينات الرائدة من حيث المتانة، مثل خاصية مقاومة الماء (IPX8)، وهو أعلى معيار لمقاومة الماء من أي هاتف قابل للطي، وتوفير إطار من مادة Armor Aluminium الجديدة، وهي أقوى من الألومنيوم المستخدم في أي من هواتف جالكسي الذكي.







وحصل هاتف جالكسي Z Flip3 5G على جوائز شرفية في فئات التصوير الرقمي/ التصوير الفوتوغرافي والأجهزة المحمولة وملحقاتها.







المنتجات الفائزة في مجال الابتكار:







يأتي جهاز سامسونج جالكسي Z Fold3 5G معززاً بتقنية كاميرا الهاتف الذكي الرائدة من سامسونج مع عامل الشكل القابل للطي الرائد عالمياً، ونال الاعتراف في فئتي التصوير الرقمي/ التصوير الفوتوغرافي والأجهزة المحمولة وملحقاتها. ويواصل الجهاز ذاته إرث سامسونج الرائد في الهواتف الذكية القابلة للطي. ويجمع الجهاز أيضاً بين العديد من الابتكارات، مثل خاصية مقاومة الماء (IPX8)، وأول كاميرا تحت الشاشة، ودعم القلم (S Pen) واستخدامه على شاشة قابلة للطي، ويكون كل ذلك ضمن شاشة يبلغ قياسها 7.6 بوصة قابلة للطي لتناسب جيبك. وبفضل الحرفية المثالية وعامل الشكل الرائد، يضمن الجهاز لمستخدميه تجارب فريدة، ليقدم مزيجاً مثالياً من الإنتاجية والأداء وسهولة الحمل.







ساعة سامسونج جالكسي Watch4 – حظيت بالتكريم في فئتي الصحة واللياقة البدنية والتقنيات القابلة للارتداء، وتعد واحدة من أكثر الساعات الذكية ابتكاراً من سامسونج حتى الآن، لوجود نظام تشغيل وتصميم متطور معاد تصوره والعديد من الميزات المتقدمة الأخرى. وتساعد وحدات استشعار النشاط الحيوي الجديد، وهي الخاصية الأكثر تقدماً من سامسونج حتى الآن، في حساب مستويات الأكسجين في الدم[1]، وتتبع معدل ضربات القلب. وفي خمسة عشر ثانية فقط، تقدم أداة بنية الجسم الجديدة[2] رؤى للقياسات الرئيسية، مثل العضلات والهيكل العظمي ونسبة الدهون في الجسم. وإضافة إلى ذلك، فإن نظام التشغيل الجديد كلياً وعامل التصميم يضمنان لهذه الساعة توفير تجربة أسهل حتى الآن. وتمثل هذه السلسلة من الساعات حقبة جديدة من ابتكار الساعات الذكية.





السلسلة (A) من هواتف سامسونج الذكية، فازت هذه السلسلة أيضاً في فئة الأجهزة المحمولة وملحقاتها، وتضم خمسة من أجهزة الهواتف الذكية المزودة بميزات رائعة بسعر يناسب الجميع. ويمكنك تصوير لقطات مذهلة باستخدام أنظمة قوية متعددة الكاميرات، إلى جانب مشاهدة المحتوى الغامر على شاشات حية، والاستمتاع براحة البال مع بطاريات الشحن السريع التي تدوم طويلاً. وتتميز أجهزة سلسلة Galaxy A بتعدد الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها مع ميزات رائدة، بما في ذلك معدل التحديث A52 من الجيل الخامس بسرعة 120 هيرتز، وخاصية مقاومة الغبار والماء (IP67) إلى أول جهاز من الجيل الخامس من سامسونج بسعر يقل عن 300 دولار، وهو A32 5G. وبغض النظر عن الجهاز الذي تبحث عنه، توفر هذه السلسلة مجموعة من ابتكارات جالكسي الأشهر.







سماعات جالكسي Buds2 - في فئة سماعات الرأس والصوت الشخصية، حازت هذا السماعات التقدير لمواصلتها إرث تقنيات الصوت من سامسونج بتوافق مبتكر ومريح للغاية، إلى جانب الميزات الأساسية التي يقبل عليها المستهلكون كثيراً، مع أفضل سعر يمكن الحصول عليه في مجموعة السماعات Buds التي تحمل اسم الشركة. وبفضل التصميم المحدث الذي يعد الأصغر والأخف وزناً للشركة حتى الآن، توفر سماعات جالكسي Buds2 الراحة طوال اليوم. وإضافة إلى توفيرها صوتاً مذهلاً وغامراً مع خاصية إلغاء الضجيج النشط، ومكبرات الصوت الديناميكية ثنائية الاتجاه، ونسق صوت البيئة المحيطة المحسن، ما يجعل منها سماعات أذن ممتازة، لأنه توفر للمستخدم تجربة صوت متقدمة في أي مكان، إلى جانب ما تمتاز به من أناقة.







جهاز سامسونج جالكسي Book Pro 360 - يعيد هذا الجهاز تخيل الكمبيوتر الشخصي ليلبي احتياجات المستخدمين الأوائل للأجهزة المحمولة، وفاز بفئة أجهزة الكمبيوتر ومكوناته. وتم تصميمه بناءً على السمات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحمل علامة جالكسي ، لتجعل تجربتك اليومية أسهل من أي وقت مضى. ويمكن الاستمتاع بأداء قوي واتصال يحاكي أداء الهاتف الذكي، لأنه يعد باختصار أول كمبيوتر شخصي مزود بتقنية الجيل الخامس يتم تقديمه في الولايات المتحدة. ويأتي أيضاً مزوداً بقلم S Pen المطور، حيث يمكنك استخدام شاشة الجهاز كلوحة إبداعية. ومع وجود شاشة Super AMOLED وبطارية سريعة الشحن تدوم طوال اليوم، سيساعدك هذا الكمبيوتر في التغلب على تحديات يومك سواء كنت في المنزل أو في أثناء التنقل.





(Samsung SmartTag+) – فاز هذا الابتكار عن فئة الأجهزة المحمولة وملحقاتها، حيث يساعد المستخدم على تتبع الأشياء المهمة في حياته بسهولة، لأنه يأتي معززاً بتقنية النطاق العريض لتحديد الموقع للأشياء بدقة متناهية. وما عليك سوى إرفاق (Samsung SmartTag+) بسلسلة المفاتيح أو المحافظ أو حتى في طوق الحيوان الأليف، ولن تفقد أي منها أبداً مرة أخرى. وسواء كان العنصر في غرفتك أو في المنطقة المجاورة، ما عليك سوى استخدام كاميرا هاتف جالاكسي الذكي المتوافقة، وسهم الواقع المعزز في خدمة SmartThings Find، ليتولى توجيهك إلى المكان الذي تركته فيه بالضبط. وبذلك يمكنك تحويل أي شيء إلى عنصر قابل للتتبع باستخدام هذا الابتكار الثوري.





سطح الطهي المدمج الذكي مقاس 30 بوصة من سامسونج - تم تكريمه في فئة الأجهزة المنزلية، وهو الأول من نوعه الذي يتم الاعتراف به لقدرته على تقليل استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات أثناء الطهي، إلى جانب الحفاظ على الأداء المتميز. وحصل الجهاز على جائزة "نجم الطاقة 2021-2022 للتكنولوجيا الناشئة في فئة الطهي للأغراض السكنية. ويتميز الجهاز بوجود أربع أعين للطهي مع تعزيزه بأنماط طهي مبتكرة، لتضمن تحكماً دقيقاً في درجة الحرارة، تماماً مثل موقد الغاز.





غسالة سامسونج ذات التحميل العلوي (WA7700A) - فازت هذه الغسالة المزودة بنظام التوزيع التلقائي أيضاً في فئة الأجهزة المنزلية، وتقدم سامسونج هذه الميزة إلى فئة غسالات التحميل العلوي، لتسهيل عملية الغسيل، فضلاً عن خصائص أخرى وتصميم متميز. وتتضمن الغسالة ميزات أساسية أخرى لضمان التنظيف الفعال والقوي، بدءاً من صنبور الماء المدمج إلى المعالجة المسبقة للبقع الصعبة، وحتى دورة الغسيل فائقة السرعة التي تنهي حمولة كاملة في أقل من 28 دقيقة.





ذاكرة 512GB DDR5 RDIMM من سامسونج – تعد أول ذاكرة DDR5 بسعة 512 جيجابايت مسجلة في الصناعة لوحدة الذاكرة الضمنية المزدوجة من نوع (RDIMM)، وتكون مناسبة لتطبيقات الإلكترونيات الاستهلاكية من الجيل التالي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحوسبة عالية الأداء وخوادم مركز البيانات السحابية. وتتميز وحدة 512 جيجا بايت بوجود 40 حزمة DRAM متكاملة، وتتكون كل واحدة منها من ثمانية قوالب DDR5 بسعة 16 جيجا بايت. ويمكن لهذه الشرائح ذات السعة الكبيرة والسرعة العالية تنفيذ عمليات متقدمة منخفضة الجهد، وتستخدم تقنية (TSV) للتغلب بشكل كامل على التدهور الكبير في الأداء خلال عملية الاتصال. وتم تكريمها في فئة أجهزة ومكونات الكمبيوتر.





محرك الأقراص (U.2 ZNS NVMe SSD (PM1731a 2/4TB)) – يناسب هذا المحرك المؤسسات ومراكز البيانات الكبيرة، حيث يدعم تقنية Namespace (ZNS) التي طرحت لأول مرة في الصناعة بعد طول انتظار. وفاز المحرك عن فئة أجهزة ومكونات الكمبيوتر. وبعد نجاحه في إطالة عمر المحرك بمقدار ثلاث إلى أربع مرات مقارنة بالمحركات الحالية، وزيادة مساحة تخزين المستخدم بشكل كبير، سيسهم المحرك الجديد PM1731a بشكل كبير في كفاءة أنظمة الخادم/ التخزين الكبيرة، مثل جوانب استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في بيانات تطبيقات الإلكترونيات الاستهلاكية لتي تواصل تطورها في جميع أنحاء العالم.





محرك الأقراص (Samsung PCIe Gen5 NVMe SSD PM1743 (2/4/8/16TB) ) – فاز هذا المحرك عن فئة أجهزة الكمبيوتر ومكوناته، لأنه يعد الأسرع والأكبر سعة والأكثر موثوقية على مستوى الصناعة. واستناداً إلى واجهته PCIe من الجيل الخامس، يمكن دعم متطلبات خوادم المؤسسات لأنظمة المعالجة متعددة النواة للوصول إلى البيانات ومعالجتها وحفظها في أوسع مجموعة من بيئات المؤسسات التي تواجه المستهلك بكفاءة عالية.







مستشعر الصور ISOCELL HP1 من سامسونج – تم إعلانه فائزاً في فئة التقنيات المدمجة، كأول مستشعر صور محمول بدقة 200 ميجابكسل 0.64 ميكرون. ويوفر 16384 × 12288 بكسل بمستوى فعال يتطابق مع خاصة التنسيق البصري بمستوى 1 / 1.22 بوصة. وعن طريق استخدام تقنية 4 × 4 pixel-binning، يمكن للمستشعر دمج 16 بكسل في بكسل واحد كبير، بحجم 2.56 ميكرومتر لإنتاج صور ساطعة بدقة 12.5 ميجابكسل مع مستوى ضوضاء أدنى في بيئات الإضاءة المنخفضة. ويمكن لهذا المستشعر أيضاً التقاط مقاطع فيديو فائقة الوضوح بدقة تصل إلى 308 آلاف إطاراً في الثانية.

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