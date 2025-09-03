الأربعاء 2025-09-03 02:06 م
 

اصابات بحريق شقة في صويلح

الأربعاء، 03-09-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    قال مصدر  أمني  إن حريقا اندلع صباح اليوم داخل احدى الشقق السكنية في منطقة صويلح مما أدى إلى إصابة عدد من الاشخاص بضيق في التنفس.اضافة اعلان


وأضاف لموقع الوكيل الاخباري  أنه تم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني في الموقع، فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة سبب الحريق.
 
 
