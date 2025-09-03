اصابات بحريق شقة في صويلح

12:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر أمني إن حريقا اندلع صباح اليوم داخل احدى الشقق السكنية في منطقة صويلح مما أدى إلى إصابة عدد من الاشخاص بضيق في التنفس.





وأضاف لموقع الوكيل الاخباري أنه تم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني في الموقع، فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة سبب الحريق.