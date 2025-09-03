بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

📌 تحرك قانوني ضد روبي:
تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، طالب فيه بفتح تحقيق مع روبي بشأن تصريحاتها، معتبرًا أنها تتنافى مع الذوق العام، وقد تُعد مخالفة لقوانين التنظيم النقابة وقوانين العقوبات ذات الصلة بالتصريحات العلنية في المناسبات العامة.
📌 مضمون الإنذار:
المحامي رأى أن الأغنية وتصريحات الفنانة قد تُفسَّر على أنها تشجع على سلوكيات لا تتماشى مع القيم المجتمعية.
استند إلى مواد من قانون العقوبات المصري وقانون نقابة الموسيقيين التي تتيح مساءلة الفنانين عند حدوث تجاوزات في الحفلات العامة.
وفقًا لقانون نقابة المهن الموسيقية، قد تشمل العقوبات الإنذار، الغرامة، أو المنع المؤقت من الغناء.
كما طالب محفوظ بإحالة القضية للجهات المختصة ومخاطبة نقابة الممثلين بعدم منحها تصاريح مستقبلية لحين الانتهاء من التحقيقات.
📌 ملاحظات ختامية:
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الفنانة روبي أو من نقابة الموسيقيين بشأن هذه المطالب.
-
أخبار متعلقة
-
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
-
6 أغنيات جديدة.. عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق "ميني ألبوم"
-
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سامح حسين
-
نتفليكس تقدم باقة مميزة من الأفلام في سبتمبر 2025
-
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
-
للعام الثالث.. محمد رمضان خارج دراما رمضان 2026
-
رمضان 2026.. مفاجآت درامية وقصص مشوقة في طريقها إليكم
-
محمد منير في تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم 'ضي'