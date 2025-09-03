بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة روبي جدلًا واسعًا خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي، بعد تصريحات أثارت استياء البعض، اعتُبرت غير مناسبة وتم تفسيرها على أنها تحمل إيحاءات غير لائقة خلال تقديمها أغنية "3 ساعات".

📌 تحرك قانوني ضد روبي:

تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، طالب فيه بفتح تحقيق مع روبي بشأن تصريحاتها، معتبرًا أنها تتنافى مع الذوق العام، وقد تُعد مخالفة لقوانين التنظيم النقابة وقوانين العقوبات ذات الصلة بالتصريحات العلنية في المناسبات العامة.



📌 مضمون الإنذار:

المحامي رأى أن الأغنية وتصريحات الفنانة قد تُفسَّر على أنها تشجع على سلوكيات لا تتماشى مع القيم المجتمعية.

استند إلى مواد من قانون العقوبات المصري وقانون نقابة الموسيقيين التي تتيح مساءلة الفنانين عند حدوث تجاوزات في الحفلات العامة.

📌 عقوبات محتملة:

وفقًا لقانون نقابة المهن الموسيقية، قد تشمل العقوبات الإنذار، الغرامة، أو المنع المؤقت من الغناء.

كما طالب محفوظ بإحالة القضية للجهات المختصة ومخاطبة نقابة الممثلين بعدم منحها تصاريح مستقبلية لحين الانتهاء من التحقيقات.



📌 ملاحظات ختامية:

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الفنانة روبي أو من نقابة الموسيقيين بشأن هذه المطالب.