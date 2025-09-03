الأربعاء 2025-09-03 12:16 م
 

بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

56
روبي
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة روبي جدلًا واسعًا خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي، بعد تصريحات أثارت استياء البعض، اعتُبرت غير مناسبة وتم تفسيرها على أنها تحمل إيحاءات غير لائقة خلال تقديمها أغنية "3 ساعات".

اضافة اعلان


📌 تحرك قانوني ضد روبي:
تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، طالب فيه بفتح تحقيق مع روبي بشأن تصريحاتها، معتبرًا أنها تتنافى مع الذوق العام، وقد تُعد مخالفة لقوانين التنظيم النقابة وقوانين العقوبات ذات الصلة بالتصريحات العلنية في المناسبات العامة.


📌 مضمون الإنذار:
المحامي رأى أن الأغنية وتصريحات الفنانة قد تُفسَّر على أنها تشجع على سلوكيات لا تتماشى مع القيم المجتمعية.
استند إلى مواد من قانون العقوبات المصري وقانون نقابة الموسيقيين التي تتيح مساءلة الفنانين عند حدوث تجاوزات في الحفلات العامة.

 

📌 عقوبات محتملة:
وفقًا لقانون نقابة المهن الموسيقية، قد تشمل العقوبات الإنذار، الغرامة، أو المنع المؤقت من الغناء.
كما طالب محفوظ بإحالة القضية للجهات المختصة ومخاطبة نقابة الممثلين بعدم منحها تصاريح مستقبلية لحين الانتهاء من التحقيقات.

📌 ملاحظات ختامية:
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الفنانة روبي أو من نقابة الموسيقيين بشأن هذه المطالب.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خم

طب وصحة تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

56

فن ومشاهير بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر "

خاص بالوكيل مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.

أخبار محلية مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

علم إيران

عربي ودولي انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة