الأربعاء 2025-09-03 02:06 م
 

تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

خم
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-   قد لا يكون تورم الكاحلين مجرد عرض بسيط، بل قد يكون علامة مبكرة على مرض الكبد الدهني أو قصور القلب، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل:

اضافة اعلان


🩺 مرض الكبد الدهني:
يسبب تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تلف الكبد وارتفاع ضغط الوريد البابي.
هذا الضغط يؤدي إلى تجمع السوائل في الساقين والكاحلين.
أعراض مرافقة:
ألم خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
تعب شديد.
فقدان وزن غير مبرر.


❤️ قصور القلب:
يحدث عندما يفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة.
يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية (الوذمة).
أعراض مرافقة:
ضيق التنفس.
الدوخة أو الإغماء.
الإرهاق العام.

✔️ نصائح لتقليل التورّم:
رفع الساقين أثناء الراحة.
الحركة المنتظمة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
ارتداء جوارب ضاغطة.
تقليل استهلاك الملح.

📌 الخلاصة: إذا كان التورم مستمرًا أو متكررًا، يجب عدم تجاهله. راجع الطبيب للكشف عن السبب المحتمل، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

1254

المرأة والجمال 11 خطأ شائع في المكياج يُفسد إطلالتك دون أن تشعري

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية

[hkf lk hgjovd[

أخبار محلية أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم

حادث سير بين 3 مركبات بمنطقة مجمع رغدان

أخبار محلية اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الأمن العام يحذر : انسكاب زيوت على طريق البحر الميت - صورة

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تُعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الشهادات الأجنبية

م

طب وصحة مواد في طعامك تهدد حياتك.. تعرف عليها



 
 





الأكثر مشاهدة