تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

🩺 مرض الكبد الدهني:
يسبب تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تلف الكبد وارتفاع ضغط الوريد البابي.
هذا الضغط يؤدي إلى تجمع السوائل في الساقين والكاحلين.
أعراض مرافقة:
ألم خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
تعب شديد.
فقدان وزن غير مبرر.
❤️ قصور القلب:
يحدث عندما يفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة.
يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية (الوذمة).
أعراض مرافقة:
ضيق التنفس.
الدوخة أو الإغماء.
الإرهاق العام.
✔️ نصائح لتقليل التورّم:
رفع الساقين أثناء الراحة.
الحركة المنتظمة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
ارتداء جوارب ضاغطة.
تقليل استهلاك الملح.
📌 الخلاصة: إذا كان التورم مستمرًا أو متكررًا، يجب عدم تجاهله. راجع الطبيب للكشف عن السبب المحتمل، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى.
