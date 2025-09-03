تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

الوكيل الإخباري- قد لا يكون تورم الكاحلين مجرد عرض بسيط، بل قد يكون علامة مبكرة على مرض الكبد الدهني أو قصور القلب، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل:

اضافة اعلان



🩺 مرض الكبد الدهني:

يسبب تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تلف الكبد وارتفاع ضغط الوريد البابي.

هذا الضغط يؤدي إلى تجمع السوائل في الساقين والكاحلين.

أعراض مرافقة:

ألم خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

تعب شديد.

فقدان وزن غير مبرر.



❤️ قصور القلب:

يحدث عندما يفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة.

يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية (الوذمة).

أعراض مرافقة:

ضيق التنفس.

الدوخة أو الإغماء.

الإرهاق العام.



✔️ نصائح لتقليل التورّم:

رفع الساقين أثناء الراحة.

الحركة المنتظمة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

ارتداء جوارب ضاغطة.

تقليل استهلاك الملح.



📌 الخلاصة: إذا كان التورم مستمرًا أو متكررًا، يجب عدم تجاهله. راجع الطبيب للكشف عن السبب المحتمل، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى.