انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية

الوكيل الإخباري- يشكو سعيد من عدم إقبال الزبائن على مطعمه للبيتزا الغارق في العتمة في حي راقٍ بشمال طهران، إذ يشكّل الانقطاع المتكرّر للتيّار الكهربائي مشكلة كبيرة تعوق أعماله، تُضاف إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. اضافة اعلان





ويقول صاحب المطعم، البالغ 48 عامًا، والذي فضّل، كغيره ممن التقتهم وكالة فرانس برس، استخدام اسمه الأول فقط: "تنقطع الكهرباء أحيانًا في خضمّ تقديم وجبات الغداء، ونحن أصحاب المطاعم نعاني الأمرّين".



يُضاف إلى هذه المشكلات شبح عودة العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، بعد أن قامت الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" في مجلس الأمن الدولي، في ظل غياب آفاق تسوية بشأن الملفّ النووي. أما الريال الإيراني، فتتهاوى قيمته أمام العملات الأجنبية، ما يزيد من التضخّم المزمن.



يسعى سعيد إلى الصمود في مواجهة هذه الصعاب عبر تقليص التكاليف، وقطع الإنارة عن مطعمه، وخفض عدد العاملين فيه.



والصيف عادةً ما يكون حارًّا في إيران، التي غالبًا ما تشهد موجات جفاف، ما يزيد تلقائيًا من استهلاك الكهرباء لتشغيل مكيّفات الهواء.



وبلغ استهلاك الكهرباء 73,500 ميغاوات، يوم الجمعة، بحسب التلفزيون الرسمي، وهو يناهز المستوى القياسي المُسجّل سنة 2024، بواقع 79 ألف ميغاوات.