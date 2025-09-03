الأربعاء 2025-09-03 12:15 م
 

توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-  وقع نائب رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، والمدير التنفيذي كبير مسؤولي التكنولوجيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، ستيفان مورغانثالر، الأربعاء، اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية، على هامش منتدى المستقبل 2025 والذي يعقد تحت رعاية سمو ولي العهد وبتنظيم المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

اضافة اعلان


وتعد المنصة محركا للابتكار والتأثير وأداة استراتيجية داعمة لفرق العمل التابعة للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وتوفر مساحة تعاون بين مؤسسات القطاع العام لاستشراف التوجهات التكنولوجية العالمية، وصياغة مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعزز تواصل الخبراء الأردنيين في الداخل والخارج.


وتتيح المنصة التواصل والتشبيك مع شبكة عالمية من الخبراء، وتوفير معلومات آنية تغطي أكثر من 25 قطاعاً حيوياً تشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والتعليم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خم

طب وصحة تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

56

فن ومشاهير بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر "

خاص بالوكيل مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.

أخبار محلية مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

علم إيران

عربي ودولي انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة