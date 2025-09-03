توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

الوكيل الإخباري- وقع نائب رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، والمدير التنفيذي كبير مسؤولي التكنولوجيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، ستيفان مورغانثالر، الأربعاء، اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية، على هامش منتدى المستقبل 2025 والذي يعقد تحت رعاية سمو ولي العهد وبتنظيم المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وتعد المنصة محركا للابتكار والتأثير وأداة استراتيجية داعمة لفرق العمل التابعة للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وتوفر مساحة تعاون بين مؤسسات القطاع العام لاستشراف التوجهات التكنولوجية العالمية، وصياغة مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعزز تواصل الخبراء الأردنيين في الداخل والخارج.