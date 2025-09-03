توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

وتعد المنصة محركا للابتكار والتأثير وأداة استراتيجية داعمة لفرق العمل التابعة للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وتوفر مساحة تعاون بين مؤسسات القطاع العام لاستشراف التوجهات التكنولوجية العالمية، وصياغة مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعزز تواصل الخبراء الأردنيين في الداخل والخارج.
وتتيح المنصة التواصل والتشبيك مع شبكة عالمية من الخبراء، وتوفير معلومات آنية تغطي أكثر من 25 قطاعاً حيوياً تشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والتعليم.
