الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ لارتفاع درجات الحرارة

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 10:06 ص

جمعية كلنا الخير الأردنية تحتفل بالعيد مع الأيتام وأطفال متلازمة داون والأسر الأكثر احتياجاً

DSC_1002


الوكيل الإخباري - أقامت جمعية كلنا الخير الأردنية وبالتعاون مع "نوى" و"نحن"من ضمن مبادرات مؤسسة ولي العهد أنشطة وفعاليات من خلال ثلاث جمعيات خيرية وإنسانية (جمعية الهلال الأخضر – اربد، جمعية المركز الإسلامي الخيرية، SOS Village)، والتي تُعنى بالأيتام والعائلات المحتاجة والأقل حظاً وأطفال متلازمة داون.

اضافة اعلان


وخلال فعاليات عيد الأضحى؛ قام فريق العمل من جمعية كلنا الخير والمتطوعون بتوزيع قسائم شرائية مدفوعة مسبقاً لملابس العيد، إلى جانب توزيع مئات الوجبات المجانية والكوبونات من ماكدونالدز الأردن، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة أخرى مثل الرسم على الوجوه وتوزيع البالونات وغيرهافي سبيل نشر الفرح والبهجة خلال عيد الأضحى المبارك.


يشار إلى أن جمعية "كلنا الخير الأردنية" Ronald McDonald House Charities- Jordan هي الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وهي جمعية أردنية غير ربحية وغير حكومية مسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. تأسّست سنة 2015 وهدفها هو تلبية احتياجات الأسر الأردنية الأقل حظاً ودعماً للفئات المهمشة مع التركيز على تقديم مشاريع تخدم مصلحة الأطفال.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
pp

اتحاد المصارعة يواصل تحضيراته لدوري الأندية والمراكز 2022

jorddan

بنك الأردن وتكية أم علي يواصلان توحيد جهودهما للعام الرابع على التوالي

لومينوس

تخريج 19 طالب وطالبة من ذوي الإعاقه من قسم (وسائل الإعلام الإبداعية SAE) في كلية لومينوس الجامعية التقنية

Artboard 1 copy 2

6 أسباب لاقتناء سماعة HUAWEI FreeLace Lite الجديدة

ROBI0120-1

بنك الإسكان ينظم حملة "النخوة بدمك" لموظفيه للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم

zzaaiinn

منصّة زين للإبداع تطلق هاكاثون التغيّر المناخي

أخبار متعلقة
1

ماكدونالدز الأردن تحصد شهادة على المستوى العالمي

McDonald's

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تفوز بجائزة "أفضل إدارة وتشغيل مطاعم " على مستوى الشرق الأوسط

مطار الملكة علياء 2

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 2.5 مليون مسافر مع نهاية أيار 2022