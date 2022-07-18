جمعية كلنا الخير الأردنية تحتفل بالعيد مع الأيتام وأطفال متلازمة داون والأسر الأكثر احتياجاً

الوكيل الإخباري - أقامت جمعية كلنا الخير الأردنية وبالتعاون مع "نوى" و"نحن"من ضمن مبادرات مؤسسة ولي العهد أنشطة وفعاليات من خلال ثلاث جمعيات خيرية وإنسانية (جمعية الهلال الأخضر – اربد، جمعية المركز الإسلامي الخيرية، SOS Village)، والتي تُعنى بالأيتام والعائلات المحتاجة والأقل حظاً وأطفال متلازمة داون.

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وخلال فعاليات عيد الأضحى؛ قام فريق العمل من جمعية كلنا الخير والمتطوعون بتوزيع قسائم شرائية مدفوعة مسبقاً لملابس العيد، إلى جانب توزيع مئات الوجبات المجانية والكوبونات من ماكدونالدز الأردن، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة أخرى مثل الرسم على الوجوه وتوزيع البالونات وغيرهافي سبيل نشر الفرح والبهجة خلال عيد الأضحى المبارك.



يشار إلى أن جمعية "كلنا الخير الأردنية" Ronald McDonald House Charities- Jordan هي الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وهي جمعية أردنية غير ربحية وغير حكومية مسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. تأسّست سنة 2015 وهدفها هو تلبية احتياجات الأسر الأردنية الأقل حظاً ودعماً للفئات المهمشة مع التركيز على تقديم مشاريع تخدم مصلحة الأطفال.