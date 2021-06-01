جمعية كلنا الخير الأردنية توزع طرود الخير لمستحقيها بمحافظات المملكة

الوكيل الاخباري - وزعت جمعية "كلنا الخير الأردنية" RMHC- Jordan بالتعاون مع شركة عرموش للإستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن وبمساعدة متطوعين من الشباب والشابات الأردنيين 450 طرد غذائي لمستحقيها بعدد من محافظات المملكة، ضمن البرنامج الخيري الرمضاني الذي تطلقه في كل عام، لمساندة الأسر المحتاجة والأقل حظاً خلال الشهر الفضيل.

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وقد شملت الحملة عدة مناطق ضمن محافظة العاصمة (الوحدات، النزهة، مخيم الحسين، الأشرفية وماركا الجنوبية والشمالية والتطوير الحضري وأم نوارة وجبل التاج و ضاحية الأمير حسن والعبدلي والبقعة) إلى جانب عدد من محافظات المملكة مثل: إربد، عجلون، الزرقاء والعقبة، وقد اعتمدت الجمعية أسلوب التوزيع المنزلي عبر إيصال الطرود إلى مواقع المستفيدين بمنازلهم.



كما عملت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC-Jordan على تبني عدد من المبادرات المماثلة في الآونة الأخيرة، أهمها: توزيع عدد من عبوات زيت الزيتون الذي يعتبر من المواد الأساسية في البيت الأردني، إلى جانب التعاون مع محطات إذاعة محلية لتوزيع مبالغ مالية على الغارمين والغارمات، وكوبونات شرائية مخصصة لتجهيزات العيد والتي وزِّعت على الأطفال في عدد من المستشفيات بمحافظات المملكة وتوزيع ملابس العيد عليهم لنشر البهجة وإدخال السرور إلى نفوسهم بهذه المناسبة السعيدة.



يذكر أن جمعية "كلنا الخير الأردنيةRMHC-Jordan" هي إحدى الأذرع الخيرية لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وتتبنى نهجاً إنسانياً عبر إطلاق المبادرات والبرامج الخيرية المستدامة، والتي تستهدف الأسر المحتاجة والأقل حظاً، إلى جانب أنها تمتلك منظوراً مستقلاً للمسؤولية الاجتماعية يتلخص في مساندة أبناء الأردن ومد يد العون والانخراط في أي مبادرة إنسانية أو خيرية متاحة وبالتعاون مع جهات رسمية وخاصة.