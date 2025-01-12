جوبترول ومحمودية موتورز تفتتحان أول محطة شحن مركبات كهربائية متكاملة الخدمات في العقبة

تقع المحطة في موقع استراتيجي على طريق مطار الملك الحسين بالقرب من مستشفى الأمير هاشم، مما يسهل الوصول إليها من قبل سكان المدينة وزوارها، وتعد نقطة التقاء حيوية تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين. كما تمثل هذه المحطة انطلاقة مشروع "كوريدور الأردن" الذي يجسد رؤية الشركتين لإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية على الطرق الرئيسية مثل الطريق الصحراوي وطريق البحر الميت – العقبة، ذهاباً وإياباً، وتضم المحطة خدمات شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تعبئة الوقود للمركبات التقليدية، بالاضافة الى عدة مشاريع خدمية سيتم افتتاحها قريباً منها مطعم وكافيه وبازار وخدمات غسيل المركبات وصيدلية ومرافق اخرى متعددة يقدم لتقديم تجربة مريحة مميزة للزوار والمستخدمين وأبناء مدينة العقبة.
وصرح عطوفة السيد خالد الزعبي، مدير عام شركة جوبترول: "نفخر في جوبترول بالريادة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة في المملكة، ويأتي افتتاح هذه المحطة كخطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة في التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز النقل المستدام، وأضاف بأن جوبترول ملتزمة بتسهيل التنقل لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية حديثة تدعم هذا التحول النوعي في قطاع النقل."
ومن جانبه، أشار السيد باسم ملحس الرئيس التنفيذي لمحمودية موتورز: "نحن سعيدون بهذه الخطوة الرائدة في مجال الاستدامة البيئية بتدشين أول محطة شحن ضمن مشروع "كوريدور الأردن" والتي جاءت لتلبية الحاجة المتزايدة إلى وجود بنية تحتية مناسبة لشحن السيارات الكهربائية طيلة هذا الطريق، فإن هذه الخطوة الرائدة ستسهّل على مستخدمي السيارات الكهربائية السفر براحة وأمان، وتساهم في بناء مستقبل أكثر استدامةً للأردن".
وأضاف ملحس: "ونحن فخورون بشراكتنا مع جو بترول والتي تعكس إيماننا بأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وذلك للعمل معاً من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تتماشى مع أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، وتتوافق أيضاً مع التزامنا نحو التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة".
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