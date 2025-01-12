جوبترول ومحمودية موتورز تفتتحان أول محطة شحن مركبات كهربائية متكاملة الخدمات في العقبة

الوكيل الإخباري- تحت رعاية معالي السيد نايف الفايز، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومندوباً عن راعي الحفل معالي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عطوفة مفوض الريادة والتنمية المجتمعية السيد رمزي الكباريتي، ومحافظ منطقة العقبة عطوفة السيد خالد الحجاج، وبحضور سعادة السفير البريطاني السيد فيليب هول، افتتحت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، بالتعاون مع محمودية موتورز، الوكيل الرسمي والحصري لجاكوار ولاند روفر في الأردن، أول محطة شحن مركبات كهربائية متكاملة الخدمات في مدينة العقبة. يأتي هذا الإنجاز كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين جوبترول ومحمودية موتورز، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة، بما ينسجم مع رؤية الأردن لمستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة والنقل.

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تقع المحطة في موقع استراتيجي على طريق مطار الملك الحسين بالقرب من مستشفى الأمير هاشم، مما يسهل الوصول إليها من قبل سكان المدينة وزوارها، وتعد نقطة التقاء حيوية تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين. كما تمثل هذه المحطة انطلاقة مشروع "كوريدور الأردن" الذي يجسد رؤية الشركتين لإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية على الطرق الرئيسية مثل الطريق الصحراوي وطريق البحر الميت – العقبة، ذهاباً وإياباً، وتضم المحطة خدمات شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تعبئة الوقود للمركبات التقليدية، بالاضافة الى عدة مشاريع خدمية سيتم افتتاحها قريباً منها مطعم وكافيه وبازار وخدمات غسيل المركبات وصيدلية ومرافق اخرى متعددة يقدم لتقديم تجربة مريحة مميزة للزوار والمستخدمين وأبناء مدينة العقبة.