العثور على مقبرة جماعية لمئات الرضع في أيرلندا.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري-   كشفت أعمال تنقيب جديدة في موقع دار رعاية الأمهات والأطفال السابقة في بلدة توام الأيرلندية عن مقبرة ثانية لدفن الرضع، وسط مخاوف من احتوائها على رفات مئات الأطفال الذين توفوا خلال القرن الماضي داخل المؤسسة.

وأكد مكتب مدير التدخل المُصرّح به في توام (ODAIT) العثور على “أدلة قاطعة” لموقع دفن إضافي يبعد ما بين 55 و105 ياردات عن خزان للصرف الصحي كان يُعتقد سابقاً أنه يضم رفات نحو 796 رضيعاً.

ومنذ بدء الحفريات في يوليو، عُثر على رفات 11 رضيعاً داخل توابيت، وأُرسلت لإجراء تحاليل جنائية.


وأشار المكتب إلى أن 160 شخصاً قدّموا عينات حمض نووي للمساعدة في تحديد هوية الضحايا، مع دعوة أقارب محتملين آخرين للمشاركة. وتعود القضية إلى دار “بون سيكور” التي كانت تستقبل أمهات غير متزوجات، حيث فُصل الأطفال عن أمهاتهم، وتوفي مئات منهم داخل الدار.


وتشير سجلات تاريخية إلى وفاة 798 طفلاً بين عامي 1925 و1961 دون دفن رسمي، ما دفع الحكومة الأيرلندية إلى فتح تحقيق شامل عام 2015. وقدمت الحكومة الأيرلندية اعتذاراً رسمياً في 2021، وأُطلقت خطة تعويض للضحايا، فيما يُتوقع أن تستمر التحقيقات الجنائية في الموقع لعامين إضافيين.

 

