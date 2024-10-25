"جورامكو" توقع اتفاقية طويلة الأمد مع خطوط نورس أتلانتيك الجوية لأول مرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية طويلة المدى مع شركة نورس أتلانتيك للطيران، شركة الطيران النرويجية منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة ، وذلك في تعاون يجمع لأول مرة بين الطرفين. اضافة اعلان





وبموجب هذه الاتفاقية، ستنفذ "جورامكو" عمليات الصيانة اللازمة على أسطول طائرات نورس أتلانتيك من طراز B787، بمنتهى الكفاءة والجودة النابعة من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال. وتبرهن هذه الاتفاقية الممتدة على مدار خمس سنوات على الالتزام الشديد لدى "جورامكو" بتقديم خدمات متميزة وذات مستوى عالمي لعملائها العالميين ومنهم العملاء الجدد.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا أن نرحب بخطوط نورس أتلانتيك التي تنضم إلينا للمرة الأولى، كما يسعدنا أن نستقبل طائرات أسطولها ضمن مرافقنا لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها. فخورون بهذه الشراكة التي نعتبرها شهادة على مكانتنا المتقدمة كشركة رائدة ومزود عالمي موثوق في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، مؤكدين على حرصنا الشديد لتلبية احتياجات نورس أتلانتيك وتعزيز تعاوننا معها مستقبلاً."