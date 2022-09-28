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الأربعاء، 28-09-2022 02:23 م

حزب الاتحاد يشهد حركة انتسابات كبيرة في صفوفة

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الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد لقاءه الدوري الاسبوعي مساء الثلاثاء 27 ايلول، برئاسة الكابتن محمد الخشمان رئيس الحزب و بحضور عدد كبير من ممثلي أعضاء الحزب من مختلف المحافظات و ضيوفهم، و عبر الكابتن محمد الخشمان عن سعادته الكبيرة برؤية هذه القامات الوطنية من رجال و نساء تلبي دعوة الحزب بشكل دائم و تقوم بتنظيم أعضاء جدد بشكل مستمر انجاحاً لمشروع جلالة الملك للاصلاح السياسي و المشاركة من الجميع بصنع القرار عبر بوابة الأحزاب.

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و قد تحدث الشيخ رأفت الرواشدة (أبو نشمي) أمين عام الحزب العربي الأردني و الذي توقف الحزب عن العمل منذ ثلاث سنوات، أنه و مجلس الحكماء و أعضاء الحزب السابق و بعد التشاور فيما بينهم قرروا و على بركة الله الانخراط داخل مظلة حزب الاتحاد، و قد رحب الكابتن محمد الخشمان و جميع الحضور بهذه الخطوة الوطنية الايجابة معبراً عن سعادته بوجودهم داخل أسرة حزب الاتحاد خدمة للوطن و قيادته.


من جهته أعرب الدكتور عبدالله نويفع الشديفات (أبو فواز) عن اعتزازه بحزب الاتحاد و ما يملكه من برامج سياسية اقتصادية اجتماعية قادره على ان تنهض بالوطن و تعالج مشاكله و خاصة الاقتصادية، معبرا عن سعادته بالانتساب لحزب الاتحاد و عددا كبير من جمعه ممن يؤمنون برسالة الوطن و القائد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لمستقبل مشرق و أفضل للأردن بمشاركة الجميع.


كما عبر عدد من السياسين و الحزبيين السابقين في عدد من الأحزاب الأردنية استقالتهم من أحزابهم و انتسابهم لحزب الاتحاد بالإضافة لعدد من الحضور الضيوف الذين اقتنعوا تماماً برؤية و رسالة و اهداف الحزب و تمموا اجراءات انتسابهم خلال الاجتماع.














 

 

 




 

 


 

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