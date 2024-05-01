الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: الهجوم على رفح "كارثة إنسانية"

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

الأونروا: دعوات تفكيك الوكالة هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين

ولي العهد بمناسبة يوم العمال: بُناة الوطن يعطيكم العافية

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم

سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الاردن اليوم

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

الروابدة توجه رسالة إلى عمال الأردن

البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024

الأربعاء، 01-05-2024 10:59 ص

الصفدي: عيد العمال ذكرى إنجاز وعطاء

1000466707


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن هذه الذكرى تحمل في مضامينها أسمى المعاني، حيث تدفعنا لمواصلة الإنجاز والعطاء وبذل الطاقات ومواصلة مسيرة البناء الوطني.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي: إن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين، يوجهون دوماً لإتخاذ الخطوات الكفيلة لتحسين الظروف المعيشية لعمال والوطن وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وفي هذا مدعاة لنا جميعاً بأن نكون إلى جانبهم ونسعى في مختلف مؤسسات الوطن إلى مساندتهم والمضي قدماً نحو تذليل أي عقبات تواجههم. 

وختم الصفدي بالقول: نتقدم من كل أخ وأخت في وطننا الغالي بشتى مواقع عملهم بأطيب التهاني والتبريكات، وكلنا فخر بعظيم منجزاتهم التي تحققت عبر سواعد بناء مخلصة بقيت مصدر فخر واعتزاز كل الأردنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.14.59 PM

صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" بالمملكة

WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.14.59 PM

الأُسرة النيابية: الاستحقاق الانتخابي المقبل يؤكد أن الأردن قادر على تخطي التحديات الإقليمية

WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.16.13 PM

إدارية النواب توصي بتمديد انتداب موظفي "التربية" إلى دائرة الضريبة

WhatsApp Image 2024-04-30 at 3.06.25 PM

إدارية النواب تبحث استثناء كوادر بـ"الجمارك" من نظام الضابطة الجمركية الجديد

WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.27.41 PM

التربية النيابية تستمع لمُلاحظات طلبة بـ"الأردنية" حول صندون دعم الطالب الجامعي

1000466106

الصحة: تسفير أي عامل وافد تثبت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.27.41 PM

التربية النيابية تستمع لمُلاحظات طلبة بـ"الأردنية" حول صندون دعم الطالب الجامعي

1709464452330

اجتماعات اللجان ونشاطات مجلس النواب الأربعاء

1712230936858

الأعيان يقر 5 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

220241814161960451126 (2)

طاقة الأعيان تقر "معدل الطاقة" و"إلغاء امتياز الصخر الزيتي"

78253004_3347301488678505_2546188734852759552_n

مكافآت وحوافز متقاعدي دائرة قاضي القضاة على طاولة النواب الثلاثاء

1711985625045

"إدارية الأعيان" تقر مشروعي قانون التخطيط والتعاون الدولي و"أمانة عمان"