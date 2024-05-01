الصفدي: عيد العمال ذكرى إنجاز وعطاء

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن هذه الذكرى تحمل في مضامينها أسمى المعاني، حيث تدفعنا لمواصلة الإنجاز والعطاء وبذل الطاقات ومواصلة مسيرة البناء الوطني.وأضاف الصفدي: إن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين، يوجهون دوماً لإتخاذ الخطوات الكفيلة لتحسين الظروف المعيشية لعمال والوطن وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وفي هذا مدعاة لنا جميعاً بأن نكون إلى جانبهم ونسعى في مختلف مؤسسات الوطن إلى مساندتهم والمضي قدماً نحو تذليل أي عقبات تواجههم.وختم الصفدي بالقول: نتقدم من كل أخ وأخت في وطننا الغالي بشتى مواقع عملهم بأطيب التهاني والتبريكات، وكلنا فخر بعظيم منجزاتهم التي تحققت عبر سواعد بناء مخلصة بقيت مصدر فخر واعتزاز كل الأردنيين.