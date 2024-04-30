إدارية النواب توصي بتمديد انتداب موظفي "التربية" إلى دائرة الضريبة

الوكيل الإخباري

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- أوصت اللجنة الإدارية النيابية، تمديد انتداب موظفي وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والبالغ عددهم 11 موظفًا دون الدرجة والمُخصصات، على أن يتم استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات 2025، من قبل "الدخل والمبيعات".جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المُهندس يزن الشديفات، وحضور أمين وزارة التربية والتعليم الدكتورة سحر الشخاترة، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس مبارك خلايلة.وقال الشديفات، إنه جرى إصدار إعلان استقطاب موظفين من دوائر حكومية إلى دائرة "الضريبة"، إذ وصل العدد الإجمالي للمُنتدبين لـ60 موظفًا، منهم 11 يتبعون لـ"التربية"، مُضيفًا أن الأخيرة لم توافق على نقل درجاتهم ومُخصصاتهم، الأمر الذي قد يؤثر على مُستقبلهم الوظيفي.من جهتهم، أشار النواب: صفاء المومني، امغير الدعجة، أحمد الخلايلة، فليحة الخضير، عيد النعيمات، محمد عكور، إلى الخطأ الذي ورد من "الدخل والمبيعات" في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمُخصصات، ما عمل على إرباك المؤسسات والدوائر الحُكومية، حيث إن الموظف قام بالتقدم والمُقابلة والقبول دون علم وزارته، على الرغم من حاجة الوزارات لبعض المُتقدمين، ما أدى إلى وجود نقص.