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الأربعاء، 13-03-2024 02:59 م

"حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" من مجلة إيميا فاينانس"

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الوكيل الاخباري - حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" من مجلة إيميا فاينانس "EMEA Finance"  العالمية ضمن النسخة السادسة عشرة لحفل توزيع جوائز المجلة للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023، والتي تسلط الضوء على أفضل البنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مؤسسات إدارة الأصول والوساطة.

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ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجائزة بناء على مجموعة من معايير الأداء والعوامل الهيكلية المختلفة، مثل الحصة السوقية، وابتكار المنتجات، والنمو في أكثر مجالات الخدمة أهمية، والربحية واستراتيجية الشركة.


ويجسد هذا التقدير جهود البنك المستمرة وقدرته الريادية على صعيد الابتكار لتوفير خدمات وحلول مصرفية رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات، كما يعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، والمساهمة في الارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع المصرفي.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلة "ذا بانكر" (The Banker) المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز المحدودة ومقرها لندن، كانت قد منحت البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023. كذلك منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي خلال العام 2023 جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك للعام الثامن على التوالي، إضافة إلى 18 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

 

 

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