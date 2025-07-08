حلويات "حبيبة" ترحب بزوار الأردن والأهل المغتربين .. وتؤكد : هذه فروعنا "الأصلية" فقط ونحن غير مسؤولين عن أي منتجات تُباع خارجها

وإذ ترحب حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" بزوار الأردن الكرام أيضاً، فإنها تؤكد بأنها غير مسؤولة عن أي منتجات من الحلويات تباع خارج فروعها "الأصلية" التي طالما عرفها الأردنيون عبر عشرات السنين حتى لو حملت تلك المنتجات شعار واسم حلويات حبيبة. وبهذه المناسبة فإن حلويات حبيبة تعود وتؤكد على فروعها المنتشرة في عاصمتنا الحبيبة عمان وهي كالتالي :
1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.
2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.
3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.
4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.
5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).
وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة :
1- الرياض - حي السليمانية.
2- الرياض - حي قرطبة.
3- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.
كما أطلقت حلويات حبيبة موقعاً إلكترونياً مميزاً لطلب الحلويات من كافة أرجاء العالم، وهو عبر الرابط التالي :
www.habibahsweets.com
كما بمكن التواصي من خلال الرقم التالي:
065531555
ومن خلال الواتساب على الرقم التالي:
0799036475
أو بإمكانكم الطلب عبر تطبيق كريم وطلبات.
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