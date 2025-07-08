الثلاثاء 2025-07-08 04:24 م
 

حلويات "حبيبة" ترحب بزوار الأردن والأهل المغتربين .. وتؤكد : هذه فروعنا "الأصلية" فقط ونحن غير مسؤولين عن أي منتجات تُباع خارجها

VGJ
حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده
 
الثلاثاء، 08-07-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   مع قدوم فصل الصيف، ومع قدوم موسم الفرح والإجازات، فإن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، وإذ ترحب بالمغتربين الكرام في ربوع الوطن الغالي، وإذ تتمنى لهم إقامة سعيدة بين الأهل، فإنها تؤكد لهم ولكل الزبائن الكرام، بانها ما زالت عند حسن ظنهم بها، وأنها ما زالت أيضاً عند عهدها لهم، جودةً وأسعاراً ونكهةً، وهو ما ميّز حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده منذ خمسينيات القرن الماضي.

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وإذ ترحب حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" بزوار الأردن الكرام أيضاً، فإنها تؤكد بأنها غير مسؤولة عن أي منتجات من الحلويات تباع خارج فروعها "الأصلية" التي طالما عرفها الأردنيون عبر عشرات السنين حتى لو حملت تلك المنتجات شعار واسم حلويات حبيبة. وبهذه المناسبة فإن حلويات حبيبة تعود وتؤكد على فروعها المنتشرة في عاصمتنا الحبيبة عمان وهي كالتالي :


1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.
2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.
3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.
4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.
5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).
وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة :
1- الرياض - حي السليمانية.
2- الرياض - حي قرطبة.
3- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.

كما أطلقت حلويات حبيبة موقعاً إلكترونياً مميزاً لطلب الحلويات من كافة أرجاء العالم، وهو عبر الرابط التالي :
‏‎‏www.habibahsweets.com

كما بمكن التواصي من خلال الرقم التالي:
065531555

‏‎ومن خلال الواتساب على الرقم التالي:
0799036475

‏‎أو بإمكانكم الطلب عبر تطبيق كريم وطلبات.

 
 
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