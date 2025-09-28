الأحد 2025-09-28 04:22 م
 

رئيس مجلس النواب يرعى حفل تخريج كلية لومينوس الجامعية التقنية

كلية لومينوس الجامعية التقنية
 
الأحد، 28-09-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   تحت رعاية سعادة السيد أحمد الصفدي الأكرم وبحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس ورئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور ممدوح العبادي والرئيس التنفيذي لمجموعة لومينوس السيد سعد الدجاني والهيئة الإدارية والأكاديمية احتفلت كلية لومينوس الجامعية التقنية بفرعيها عمان واربد بتخريج الفوج الثالث والأربعين من طلبتها في مختلف التخصصات والبالغ عددهم (1000 خريج وخريجة) وذلك على مسرح الأرينا.اضافة اعلان


وفي بداية الحفل ألقى الدكتور محمد أبو قديس عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية كلمة هنئ فيها الخريجين وأهاليهم، وقال في كلمته "جاء حرص كليتكم على السير قدماً في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لتكون هذه الكلية مؤسسة تعليمية متميزة للتعليم التقني التطبيقي."


وتم توزيع الشهادات على الطلبة الخريجي من قبل راعي الحفل وعميد الكلية وفي ختام الحفل تَشرف عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس بتسليم درع الكلية إلى سعادة السيد أحمد الصفدي وشكره على تشريفه لرعاية هذا الحفل الكريم.

مع العلم بأن كلية لومينوس تمنح درجة البكالوريس في 10 تخصصات نوعية وتقنية وهي الكلية الأولى في الأردن التي تم اعتمادها لتدريس نظام الBTEC وبخبرة أكثر من 10 سنوات حيث أصبحت اليوم تمنح شهادة الدبلوم البريطاني في 17 تخصص إضافة إلى 10 تخصصات من دبلوم الشهادة الجامعية و 13 تخصصات في الدبلوم تدريبي بريطاني – المستوى الرابع.

