الخميس 2025-11-27 04:51 م

أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها

أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها
أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها
الخميس، 27-11-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أكاديمية جورامكو، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو عن انطلاق عامها الأكاديمي الجديد باستقبال أكبر عدد من الطلبة منذ تأسيسها.

اضافة اعلان


وشهد العام الدراسي الحالي التحاق ما يقارب ال100 طالباً جديداً في البرامج المختلفة التي تقدمها الأكاديمية، والتي تختص في هندسة وصيانة الطائرات، والتي يعد من أبرزها برنامج هندسة صيانة الطائرات الهجين، الذي يمتد على مدار 4 أعوام، وينقسم إلى عامين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مرافق الأكاديمية، وعامين آخرين من الخبرة العملية التي يتم اكتسابها في مرافق الشركة بما في ذلك الهناجر، مستهدفاً إكساب الطلبة مهارات ومعارف تقنية واسعة، وبالتالي ردم الفجوة بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل الطلاب للانخراط به بكفاءة.


وفي سياق متصل، فقد استقبلت الأكاديمية هذه السنة طلاب برنامج البكالوريوس المشترك مع الجامعة الأردنية، والذي يتخصص في هندسة صيانة الطائرات، بواقع 28 طالباً. ويعد هذا البرنامج التعاوني الأول من نوعه في الأردن، لا سيما وأنه يمتد على مدى 5 أعوام من الدراسة التي تقدم تعليماً أكاديمياً في الجامعة الأردنية، وخبرة عملية يتم اكتسابها على مدار عامين في هناجر أكاديمية جورامكو.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس برامج التدريب في الأكاديمية، لورنس بيرالدو: "من خلال طرح برامج متعددة، نواصل في أكاديمية جورامكو توسيع نطاق تعليمنا المتميز وعالي الجودة، وذلك كجزء من منهجيتنا المستمرة في فتح الآفاق أمام الشباب الأردني وإعداد أجيال جديدة من الكفاءات القادرة على الانخراط في قطاع الطيران المتنامي، وبالتالي توفير المزيد من الفرص المهنية الواعدة بعد التخرج، بما ينسجم مع هدفنا في أداء دور فاعل في تقليل معدلات البطالة في المملكة."


ويشار إلى أن كل من برنامج هندسة صيانة الطائرات المختلط الشامل، وبرنامج البكالوريوس المشترك مع الجامعة الأردنية، يقدم للطلبة الخريجين شهادات تدريب وخبرة عملية من الأكاديمية، تؤهلهم للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA) ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC)، هذا إلى جانب منحهم أولوية التوظيف لدى شركة "جورامكو"، في تأكيد عملي على تميز مخرجات برامج الأكاديمية وكفاءتها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ت

شؤون برلمانية نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي 9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي



 
 





الأكثر مشاهدة