أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها

الوكيل الإخباري- أعلنت أكاديمية جورامكو، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو عن انطلاق عامها الأكاديمي الجديد باستقبال أكبر عدد من الطلبة منذ تأسيسها.

وشهد العام الدراسي الحالي التحاق ما يقارب ال100 طالباً جديداً في البرامج المختلفة التي تقدمها الأكاديمية، والتي تختص في هندسة وصيانة الطائرات، والتي يعد من أبرزها برنامج هندسة صيانة الطائرات الهجين، الذي يمتد على مدار 4 أعوام، وينقسم إلى عامين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مرافق الأكاديمية، وعامين آخرين من الخبرة العملية التي يتم اكتسابها في مرافق الشركة بما في ذلك الهناجر، مستهدفاً إكساب الطلبة مهارات ومعارف تقنية واسعة، وبالتالي ردم الفجوة بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل الطلاب للانخراط به بكفاءة.



وفي سياق متصل، فقد استقبلت الأكاديمية هذه السنة طلاب برنامج البكالوريوس المشترك مع الجامعة الأردنية، والذي يتخصص في هندسة صيانة الطائرات، بواقع 28 طالباً. ويعد هذا البرنامج التعاوني الأول من نوعه في الأردن، لا سيما وأنه يمتد على مدى 5 أعوام من الدراسة التي تقدم تعليماً أكاديمياً في الجامعة الأردنية، وخبرة عملية يتم اكتسابها على مدار عامين في هناجر أكاديمية جورامكو.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس برامج التدريب في الأكاديمية، لورنس بيرالدو: "من خلال طرح برامج متعددة، نواصل في أكاديمية جورامكو توسيع نطاق تعليمنا المتميز وعالي الجودة، وذلك كجزء من منهجيتنا المستمرة في فتح الآفاق أمام الشباب الأردني وإعداد أجيال جديدة من الكفاءات القادرة على الانخراط في قطاع الطيران المتنامي، وبالتالي توفير المزيد من الفرص المهنية الواعدة بعد التخرج، بما ينسجم مع هدفنا في أداء دور فاعل في تقليل معدلات البطالة في المملكة."