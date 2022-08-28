الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 01:25 م

زين تختتم بطولات "جيلنا" لخماسي كرة القدم بمنافسات الشابات

zaing28


الوكيل الإخباري - اختتمت شركة زين الأردن بطولات "جيلنا" لخماسي كرة القدم، يوم الجمعة على ملاعب نادي فرسان الأردن، حيث أقامت الشركة بطولة الشابات (الختامية) لتسدل الستار على سلسلة البطولات الأضخم لصيف 2022.اضافة اعلان


وشهدت بطولات "جيلنا" -التي أدارتها طواقم تحكيمية من الاتحاد الأردني لكرة القدم- إقبالاً كبيراً من قبل الشباب والشابات، حيث شارك 1200 لاعب ولاعبة ضمن 200 فريق في منافسات بطولات أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى بطولة الشابات، وقدمت شركة زين 24 جهاز iPhone13 للاعبي الفرق الفائزة بالمركز الأول في كل بطولة، بالإضافة إلى حقائب مستلزمات رياضية مميزة من adidas للمركز الثاني، حيث كانت هذه البطولات هي الأبرز خلال موسم الصيف لهذا العام لفئة الشباب، اذ خصصت زين هذه البطولات للفئة العمرية 18 – 29 عاماً، وذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة وإسهاماتها تجاه قطاع الشباب والرياضة، وحرصها على تشجيع ودعم المواهب الشبابية.

وظفر فريق "The invincible" بلقب بطولة الشابات التي أقيمت يوم الجمعة، فيما حل فريق "Reds" بالمركز الثاني، و "صقور الأردن" ثالثاً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cdcd

مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة إم جي محمد شاهين وأسطورة الدريفت وبطل الراليات عبدو فغالي، للحديث عن سيارة إم جي GT ضمن فعالية ريد بُل كار بارك دريفت

WhatsApp Image 2022-08-29 at 3.21.33 PM

سكوتر ياماها "XMAX 300" يصل إلى الأردن وهو جاهز للانطلاق على طرقاته بمتانة وفخامة

1-1

HUAWEI MateBook D 16: حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء عالٍ قريبًا في الأردن

Resized BTS UK

الانطلاق إلى العالمية مع BTS: سامسونج تطلق عملاً موسيقياً عالمياً في جالكسي Unpacked 2022

Freebuds SE

HUAWEI FreeBuds SE: سماعة أذن عصرية بمواصفات فريدة متوفرة الآن في الأردن

WhatsApp Image 2022-08-28 at 8.53.23 AM

معالي وزير الشباب "محمد سلامه" النابلسي والسيّد أحمد عرموش يكرّمان الفائزين بدوري ماكدونالدز للناشئين خلال الحفل الختامي والمباراة النهائية

أخبار متعلقة
image001

زين تدعم مبادرة تنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع “ProjectSea”

كككككككككك

زين الشريك الاستراتيجي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت

4

زين تقيم بطولة "جيلنا" لإقليم الجنوب في العقبة

GetAttachment

اتفاقية تعاون بين "نوى" وجمعيّة همّتنا

web

زين تتوّج "شباب جرش" بفوزه بلقب بطولة "جيلنا" للشمال

0B5A5996

زين تجدد رعايتها لمهرجان الفحيص في دورته الـ 30