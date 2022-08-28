زين تختتم بطولات "جيلنا" لخماسي كرة القدم بمنافسات الشابات

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اختتمت شركة زين الأردن بطولات "جيلنا" لخماسي كرة القدم، يوم الجمعة على ملاعب نادي فرسان الأردن، حيث أقامت الشركة بطولة الشابات (الختامية) لتسدل الستار على سلسلة البطولات الأضخم لصيف 2022.وشهدت بطولات "جيلنا" -التي أدارتها طواقم تحكيمية من الاتحاد الأردني لكرة القدم- إقبالاً كبيراً من قبل الشباب والشابات، حيث شارك 1200 لاعب ولاعبة ضمن 200 فريق في منافسات بطولات أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى بطولة الشابات، وقدمت شركة زين 24 جهاز iPhone13 للاعبي الفرق الفائزة بالمركز الأول في كل بطولة، بالإضافة إلى حقائب مستلزمات رياضية مميزة من adidas للمركز الثاني، حيث كانت هذه البطولات هي الأبرز خلال موسم الصيف لهذا العام لفئة الشباب، اذ خصصت زين هذه البطولات للفئة العمرية 18 – 29 عاماً، وذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة وإسهاماتها تجاه قطاع الشباب والرياضة، وحرصها على تشجيع ودعم المواهب الشبابية.وظفر فريق "The invincible" بلقب بطولة الشابات التي أقيمت يوم الجمعة، فيما حل فريق "Reds" بالمركز الثاني، و "صقور الأردن" ثالثاً.