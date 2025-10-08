الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

4 تمارين فعّالة لمواجهة أضرار الجلوس الطويل

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يقضي كثيرون معظم يومهم جالسين، سواء في العمل أو التنقل أو أمام الشاشات، ما يسبب مشاكل صحية مثل آلام المفاصل، وانحناء الظهر، وضعف اللياقة.

وفي هذا السياق، كشف ريشاب تيلانغ، الشريك المؤسس لمنصة Cult Fit، عن 4 تمارين فعالة وسهلة تساعد على مواجهة آثار نمط الحياة الخامل، ويمكن ممارستها في المنزل أو المكتب دون أدوات.


✅ إليك التمارين الأربعة:
- غطس الكرسي (Tricep Dips)
يستهدف عضلات الذراع الخلفية (الترايسبس).
ضع يديك خلفك على كرسي، وانخفض ببطء حتى زاوية 90°، ثم ادفع جسمك للأعلى.
- التواء الجذع أثناء الجلوس (Seated Spinal Twist)
يساعد في تحسين مرونة العمود الفقري.
اجلس ولف الجزء العلوي من الجسم مع رفع الذراع، مما يخفف التوتر ويزيد الحركة.
- تمدد الورك "شكل 4" (Figure-Four Stretch)
يخفف الضغط عن الوركين والعضلات العميقة.
ضع كاحلاً فوق ركبة الساق الأخرى، وانحنِ قليلاً للأمام.
- دوران الصدر في وضع الركوع (Kneeling Thoracic Twist)
يحسّن مرونة الصدر والكتفين.
من وضع الركوع، لف الجزء العلوي من الجسم ومد الذراعين أفقيًا.


🧘‍♀️ الفوائد:
تعزز وضعية الجسم الصحيحة
تخفف تيبّس العضلات
تقلل من آلام الجلوس الطويل
مارس هذه التمارين يوميًا لبضع دقائق لتحافظ على مرونتك ولياقتك حتى أثناء ساعات العمل الطويلة.

 

ارم نيوز 

 
 
