4 تمارين فعّالة لمواجهة أضرار الجلوس الطويل

وفي هذا السياق، كشف ريشاب تيلانغ، الشريك المؤسس لمنصة Cult Fit، عن 4 تمارين فعالة وسهلة تساعد على مواجهة آثار نمط الحياة الخامل، ويمكن ممارستها في المنزل أو المكتب دون أدوات.
✅ إليك التمارين الأربعة:
- غطس الكرسي (Tricep Dips)
يستهدف عضلات الذراع الخلفية (الترايسبس).
ضع يديك خلفك على كرسي، وانخفض ببطء حتى زاوية 90°، ثم ادفع جسمك للأعلى.
- التواء الجذع أثناء الجلوس (Seated Spinal Twist)
يساعد في تحسين مرونة العمود الفقري.
اجلس ولف الجزء العلوي من الجسم مع رفع الذراع، مما يخفف التوتر ويزيد الحركة.
- تمدد الورك "شكل 4" (Figure-Four Stretch)
يخفف الضغط عن الوركين والعضلات العميقة.
ضع كاحلاً فوق ركبة الساق الأخرى، وانحنِ قليلاً للأمام.
- دوران الصدر في وضع الركوع (Kneeling Thoracic Twist)
يحسّن مرونة الصدر والكتفين.
من وضع الركوع، لف الجزء العلوي من الجسم ومد الذراعين أفقيًا.
🧘♀️ الفوائد:
تعزز وضعية الجسم الصحيحة
تخفف تيبّس العضلات
تقلل من آلام الجلوس الطويل
مارس هذه التمارين يوميًا لبضع دقائق لتحافظ على مرونتك ولياقتك حتى أثناء ساعات العمل الطويلة.
-
أخبار متعلقة
-
"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف
-
لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل
-
خبر مهمّ لمرضى الكلى
-
أول دليل بشري يكشف تأثير البلاستيك الدقيق على الأمعاء والمزاج
-
فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر
-
عالم كيمياء يحذر من خطورة العلكة على صحة الأطفال
-
نزلات البرد المزمنة.. الأسباب والأعراض ونصائح غذائية للشفاء السريع
-
بعد الأربعين.. هذه الفيتامينات أساسية لصحة المرأة