فيسبوك يطوّر ميزة Reels لمنافسة تيك توك ويوتيوب

الأربعاء، 08-10-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة ميتا عن تحديثات جديدة لميزة مقاطع الفيديو القصيرة Reels في تطبيق فيسبوك، تشمل:

تحسين خوارزمية التوصيات لعرض محتوى أحدث وأكثر صلة باهتمامات المستخدم.
زيادة عرض المقاطع المنشورة حديثًا بنسبة 50%.
إضافة ميزة "فقاعات الأصدقاء" (Friend Bubbles) التي تُظهر إعجاب الأصدقاء بالمقاطع، وتتيح بدء محادثة معهم بنقرة واحدة.


التحديثات تهدف إلى إعادة فيسبوك إلى جذوره الاجتماعية وتحسين تجربة الفيديو لمنافسة منصات مثل تيك توك ويوتيوب، في ظل تركيز ميتا المتزايد على المحتوى القصير.

 

