"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف

📊 أرقام تدعم الظاهرة:
وفقًا لبيانات الشركة:
الإجازات المرضية ارتفعت بنسبة 5.11%.
تغيّب الموظفين عن العمل زاد بنسبة 1.78%، أي ما يعادل 2.4 مليون موظف إضافي مقارنة بباقي فصول السنة.
💡 ما السبب؟
توضح الدكتورة سارة جين خالد، الأخصائية النفسية، أن الأمر غالبًا يعود إلى الإرهاق المزمن الناتج عن الضغوط النفسية والتغيرات الموسمية.
🧠 أعراض "كسل الخريف":
تعب مستمر رغم النوم الكافي
ضبابية في التفكير وضعف التركيز
فقدان الحافز والمتعة
مشاكل في الهضم
تهيج أو شعور بالعزلة
✔️ كيف تتعامل مع الأمر؟
تنصح د. خالد باتباع روتين بسيط يساعد على استعادة النشاط:
💤 نوم منتظم: 7 ساعات ليلاً + قيلولة قصيرة عند الحاجة.
🥗 تغذية جيدة وشرب الماء.
🧘♀️ نشاط بدني خفيف وتأمل وتمارين تنفس.
⏸️ استراحات قصيرة خلال العمل، مع إراحة العينين والعقل.
🗂️ إعادة ترتيب الأولويات وتفويض المهام.
⚠️ متى تستشير طبيبًا؟
إذا استمر الإرهاق أو أثّر سلبًا على حياتك اليومية رغم تحسين العادات، يُنصح باستشارة مختص.
