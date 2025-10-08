"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الخريف، يلاحظ كثيرون انخفاضًا في طاقاتهم وشعورًا غير مبرر بالتعب والكسل، وهي حالة وصفها جويل بيفرلي، الشريك المؤسس لشركة "روتا كلاود"، بـ"كسل اليقطين".

اضافة اعلان



📊 أرقام تدعم الظاهرة:

وفقًا لبيانات الشركة:

الإجازات المرضية ارتفعت بنسبة 5.11%.

تغيّب الموظفين عن العمل زاد بنسبة 1.78%، أي ما يعادل 2.4 مليون موظف إضافي مقارنة بباقي فصول السنة.



💡 ما السبب؟

توضح الدكتورة سارة جين خالد، الأخصائية النفسية، أن الأمر غالبًا يعود إلى الإرهاق المزمن الناتج عن الضغوط النفسية والتغيرات الموسمية.



🧠 أعراض "كسل الخريف":

تعب مستمر رغم النوم الكافي

ضبابية في التفكير وضعف التركيز

فقدان الحافز والمتعة

مشاكل في الهضم

تهيج أو شعور بالعزلة



✔️ كيف تتعامل مع الأمر؟

تنصح د. خالد باتباع روتين بسيط يساعد على استعادة النشاط:

💤 نوم منتظم: 7 ساعات ليلاً + قيلولة قصيرة عند الحاجة.

🥗 تغذية جيدة وشرب الماء.

🧘‍♀️ نشاط بدني خفيف وتأمل وتمارين تنفس.

⏸️ استراحات قصيرة خلال العمل، مع إراحة العينين والعقل.

🗂️ إعادة ترتيب الأولويات وتفويض المهام.



⚠️ متى تستشير طبيبًا؟

إذا استمر الإرهاق أو أثّر سلبًا على حياتك اليومية رغم تحسين العادات، يُنصح باستشارة مختص.