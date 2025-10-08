الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف

تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   مع دخول فصل الخريف، يلاحظ كثيرون انخفاضًا في طاقاتهم وشعورًا غير مبرر بالتعب والكسل، وهي حالة وصفها جويل بيفرلي، الشريك المؤسس لشركة "روتا كلاود"، بـ"كسل اليقطين".

📊 أرقام تدعم الظاهرة:
وفقًا لبيانات الشركة:
الإجازات المرضية ارتفعت بنسبة 5.11%.
تغيّب الموظفين عن العمل زاد بنسبة 1.78%، أي ما يعادل 2.4 مليون موظف إضافي مقارنة بباقي فصول السنة.


💡 ما السبب؟
توضح الدكتورة سارة جين خالد، الأخصائية النفسية، أن الأمر غالبًا يعود إلى الإرهاق المزمن الناتج عن الضغوط النفسية والتغيرات الموسمية.


🧠 أعراض "كسل الخريف":
تعب مستمر رغم النوم الكافي
ضبابية في التفكير وضعف التركيز
فقدان الحافز والمتعة
مشاكل في الهضم
تهيج أو شعور بالعزلة


✔️ كيف تتعامل مع الأمر؟
تنصح د. خالد باتباع روتين بسيط يساعد على استعادة النشاط:
💤 نوم منتظم: 7 ساعات ليلاً + قيلولة قصيرة عند الحاجة.
🥗 تغذية جيدة وشرب الماء.
🧘‍♀️ نشاط بدني خفيف وتأمل وتمارين تنفس.
⏸️ استراحات قصيرة خلال العمل، مع إراحة العينين والعقل.
🗂️ إعادة ترتيب الأولويات وتفويض المهام.


⚠️ متى تستشير طبيبًا؟
إذا استمر الإرهاق أو أثّر سلبًا على حياتك اليومية رغم تحسين العادات، يُنصح باستشارة مختص.

 

الأكثر مشاهدة