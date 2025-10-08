الأربعاء 2025-10-08 01:45 م
 

غوغل توسّع ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى 40 دولة جديدة

الأربعاء، 08-10-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل عن توسعة ميزة البحث التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتشمل أكثر من 40 دولة، منها ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، وتايلاند.

الميزة تتيح للمستخدمين طرح أسئلة معقدة والحصول على إجابات مباشرة بدلاً من روابط تقليدية، بالاعتماد على نظام Gemini 2.5 Pro.


وتظهر الميزة كخيار إضافي في صفحة نتائج البحث، وتقدّم مصادر موثوقة في حاشية أو عمود جانبي.

 

ورغم قلق بعض الناشرين من انخفاض الزيارات، أكدت غوغل أن التجربة لا تزال تولّد حركة نشطة للمواقع عالية الجودة.

 

ارم نيوز 

 
 
