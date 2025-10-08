غوغل توسّع ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى 40 دولة جديدة

الميزة تتيح للمستخدمين طرح أسئلة معقدة والحصول على إجابات مباشرة بدلاً من روابط تقليدية، بالاعتماد على نظام Gemini 2.5 Pro.
وتظهر الميزة كخيار إضافي في صفحة نتائج البحث، وتقدّم مصادر موثوقة في حاشية أو عمود جانبي.
-
أخبار متعلقة
-
لحماية شبكتك المنزلية.. 5 خطوات لإعداد شبكة واي فاي آمنة للضيوف
-
تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!
-
غوغل تطلق التشفير التام في جيميل: حماية غير مسبوقة للرسائل
-
HDR.. التقنية التي تجعل الصورة تنبض بالحياة
-
فيسبوك يتيح ميزة "قفل الملف الشخصي" لحماية الخصوصية
-
تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين
-
7 مفاهيم خاطئة عن نظام أندرويد تغيرت تماما في 2025
-
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله