زين تطلق حزمة الطلاب لمشتركي خطوط البرودباند المدفوعة مسبقاً

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع جو أكاديمي -أول منصّة تعليم إلكتروني بالمملكة-؛ حزمة الطلاب، لتقدّم من خلالها لطلبة المدارس من الصف السادس الأساسي ولغاية التوجيهي، فرصة الاستفادة من الخدمات التعليمية المميزة التي تقدمها جو أكاديمي بأسعار تنافسية.

اضافة اعلان



وتتيح زين لمشتركيها من أصحاب خطوط البرودباند المدفوعة مسبقاً الجدد والحاليين، ضمن باقات الـ (40 جيجابايت، 100 جيجابايت، 250 جيجابايت، 400 جيجابايت)، إمكانية الاستفادة من المواد الدراسيّةالمسجّلة والتي تقدّمها جو أكاديمي للطلاب،بنظام الاشتراك الشهري بدلاً من شراء كل قسيمة بشكل منفرد، الأمر الذي سيوفّر التكاليف على الطلبة وأولياء أمورهم، حيث طرحت زين الحزم بأسعار تنافسية وعلى النحو التالي: حزمة للصفوف من السادس الأساسي وحتى الصف الأول ثانوي بقيمة 4 دنانير شهرياً، وحزمة التوجيهي بحسب عدد المواد الدراسية التي يريد الطالب الاستفادة منها، حيث وفّرت المادة الدراسية الواحدة بقيمة 5 دنانير شهرياً، والمادتين الدراسيتين بقيمة 9 دنانير شهرياً، وثلاثة مواد بقيمة 12 دينارشهرياً، والخمس مواد بقيمة 15 دينار شهرياً، بحيث كلما زاد عدد المواد الدراسية التي يرغب الطالب الاستفادة منها، زادت قيمة الخصم الشهري الذي سيحصل عليه.



ويمكن لمشتركي زين إضافة حزمة الطلاب على اشتراك البرودباند مسبق الدفعمن خلال مركز خدمات المشتركين، أو أحد معارض الشركة، أو عبرتطبيق زين (Zain Jo) على الهواتف الذكية، أو موقع زين الإلكتروني (www.jo.zain.com).



يذكر بأن جو أكاديمي هي أول منصّة تعليم إلكتروني في المملكة، تسعى إلى تقديم حلول رقمية حديثة تتيح للطلاب الوصول إلى مصادر تعليمية نوعيةمن دورات وحصص دراسية عبر الإنترنت، كما تتيح للطالب الحصول على مراجعات مجانية للامتحانات، وتحميل أسئلة السنوات السابقة،كما تعمل على تطوير محتوى أكاديمي مميز عبر دروس افتراضية تمكّن الطلبة من استيعاب وفهم المناهج بأكبر كفاءة وفاعلية .