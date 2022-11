"زين" تفوز بجائزة أفضل استراتيجية في "التنوع والاشتمال"على مستوى الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - فازت مجموعة زين بجائزة "أفضل استراتيجية في مجالات التنوع والاشتمال" على مستوى أسواق الشرق الأوسط في فعاليات جوائز مجموعة "إنفورما" بيئة العمل المستقبلية (Future Workplace Awards 2022)، التي استضافتها دبي، ونظمتها مجموعة "إنفورما كونكت" التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها -عضو في قائمة FTSE 100-.

اضافة اعلان



وحصدت مجموعة زين خلال فعاليات هذا الحفل الإقليمي جائزة أفضل مبادرة"لتطوير وتمكين المرأة"، تقديرا لجهودها المستمرة في تبني مبادرات المساواة بين الجنسين، حيث تعتبر مبادرة WE التي أطلقتها لتمكين المرأة جزءا من استراتيجيتها في مجالات التنوع والاشتمال، إذ تؤمن بأنّ دعم التنوّع بين الجنسين يخلق تمايزا تنافسيا، ويسرّع طموحاتها الإستراتيجية في إطلاق العنان لفرص النمو الهائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن "جوائز بيئة العمل المستقبلية" (التي كانت تعرف في السابق بـ"جوائز التميز في مجال الموارد البشرية – الشرق الأوسط) من الفعاليات التي تحتفي بأفضل مواهب الموارد البشرية على مستوى أسواق الشرق الأوسط، كما أنها تعتبر حدثا مهما لتكريم مبادرات قطاعات الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص تقدير الإسهامات المتميزة على مستوى خلق أماكن عمل عالية الأداء من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا.



وتعتبر مجموعة زين من المؤسسات الرائدة في تبني برامج التنوع والاشتمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فمنذ إطلاقها استراتيجيتها الشاملة قبل 5 سنوات،أصبحت مبادرات التنوع والاشتمال جزءاً أساسياً من نسيج عمل مجموعة زين، إذ تسهم في إحداث تحول في الكيفية التي توظف بها مبادرتها وكيفية التخطيط للتعاقب على المناصب وكيفية تطوير الموظفين بما يؤدي في النهاية إلى خلق ثقافة تتمتع بالحيوية والاشتمال.



ويركز البرنامج على ست ركائز أساسية: التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة (WE)، اشتمال أصحاب الاحتياجات الخاصة (WE ABLE)، تمكين الشباب (ZY)، الابتكار وريادة الأعمال (Zainiac)، رفاه الموظفين والصحة النفسية (BE WELL)، مبادرة الإرشاد والتوجيه (REACH).

وقالت الرئيس التنفيذي للتنوع والاشتمال في مجموعة زين مريم سيف "يضع برنامج التنوع والاشتمال موظفينا على مسار النجاح والإسهام البنَّاء في بيئة العمل،فالاستثمار في تطوير ورفع مستوى قوة العمل الخاصة بنا يسهم في خلق ثقافة متنوعة واشتمالية، ويعزز من مكانة المجموعة كمؤسسة دافعة للتغيير".

وأضافت "تفتخر مجموعة زين بجهودها المتواصلة في دعم وتمكين موظفيها، وقد حققت تقدما هائلاً في السنوات الأخيرة في مجالات التنوع والاشتمال، إذ تؤمن أن موظفيها هم أعظم ثروة لديها،لذا فإنها تواصل الاستثمار في مبادرات تمكين موظفيها بطريقة فعالة".



وتسعى أجندة مجموعة زين الداخلية إلى تشجيع ونشر روح الابتكار، وذلك من خلال استراتيجية ZY التي تركز على التفكير الانتقادي وروح الإبداع والتعاون، ومن خلال برامج Generation Z ومبادرات "التوجيه العكسي" وتطوير القيادات، فإن أولوية مجموعة زين تتمثل في إعداد قيادات شابة لمستقبل العمل، فالعافية والاشتمال من الأمور المهمة كي تحقق زين قيمها، ووعدها بأن تصبح كياناً مؤسسياً أكثر اشتمالا، كما أن مبادرتي BE WELL WE ABLE تهدفان إلى تحقيق رؤيتها في هذه المجالات.

ووضعت مجموعة زين هدفاً مهما في استراتيجيتها للتنوع والاشتمال، إذ تسعى إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 25% من نسبة 14.5%، وتواصل مجموعة زين تنفيذ مبادرات تهدف إلى اجتذاب واستبقاء المواهب النسائية الشابة، بما في ذلك السعي إلى اجتذاب القيادات الشابة المهتمة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).



وتدرك مجموعة زين أن نجاح المؤسسات بالاستمرار القوي في مضمار المنافسة، يحتاج استثمار جدي ومستمر في الموظفين، وتطوير مهارات الموظفين وإرشادهم مهنياً والسماح لهم بأن يشعروا بأنهم جزءً لا يتجزأ من كيان أكبر منهم، وتثمين مواهبهم الفردية،هي أمور تسهم جميعها في بناء قوة عمل متعافية، وهي القوة التي يمكن للمؤسسات أن تستفيد منها.

إن قيم زين (القلب، التألق، الانتماء) دائما في صميم أعمالها، لذا كان من الضروري إدماج استراتيجية التنوع والاشتمال في نسيج ثقافة العمل لكي تكون أكثر فعالية، ومنسجمة مع هذه القيم، وتأتي الجوائز الأخيرة التي توجت بها مجموعة زين في مجالات التنوع والاشتمال شهادة على عزمها المتواصل في الإسهام في خلق ثقافة عمل أكثر اشتمالا في أسواق المنطقة،إذ جاءت المجموعة مؤخرا في القائمة العالمية لـ "أفضل أرباب عمل" الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس للمرة الثانية، حيث تصدرت زين السوق الكويتية كأفضل جهة توظيف، وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف في أسواق الشرق الأوسط.



ودائما ما تؤكد زين أن الإصرار على الإسهام في مستقبل أفضل، وبشكل يساعد الأشخاص أن ينموا ويعيشون بازدهار، يأتي دائما في صلب اهتماماتها، ففي منطقة تعاني سلسلة من التحديات الصعبة، فإن امتلاك استراتيجية شاملة في مجالات التنوع والاشتمال والاستدامة في العمل له أمرا جوهريا بالنسبة لها حتى تؤثر إيجابياً في المجتمعات، إذ تبقى مجالات التنوع والاشتمال من محاور التركيز الاستراتيجية في ثقافة العمل في المجموعة، فهي جزء من التزامها الأخلاقي، حيث تدرك زين أن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.