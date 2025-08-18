إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين

وجاء في بيان نشرته الوزارة على منصة "تلغرام": "قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء تأشيرات الممثلين الأستراليين في الأراضي الفلسطينية، وقد تم إبلاغ السفير الأسترالي في إسرائيل رالف كينغ بهذا القرار رسميًا".
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ردًا على التصريحات الأسترالية الأخيرة التي تشير إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى رفض السلطات الأسترالية منح تأشيرات لعدد من المسؤولين الإسرائيليين دون مبرر واضح.
ونقل البيان عن ساعر قوله: "في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا تصاعدًا في موجات معاداة السامية، بما في ذلك اعتداءات على اليهود ومؤسساتهم، تختار الحكومة الأسترالية تغذية هذه المشاعر باتهامات كاذبة ضد مسؤولين إسرائيليين، وادعاءات بأنهم يهددون الأمن العام ويضرون بالمسلمين في أستراليا".
يُذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز كان قد صرّح في 11 أغسطس الجاري بأن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، مشترطًا تنفيذ التزامات محددة أبلغتها السلطة الفلسطينية، أبرزها عدم مشاركة حركة حماس في أي حكومة فلسطينية مستقبلية.
وتعترف حاليًا 147 دولة بدولة فلسطين، بينها روسيا، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024. ومنذ ذلك العام، انضمت عشر دول جديدة إلى قائمة المعترفين بفلسطين، تشمل أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
