60 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

