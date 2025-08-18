الإثنين 2025-08-18 05:07 م
 

60 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة
غزة
 
الإثنين، 18-08-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة، إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

 
 
