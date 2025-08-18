الإثنين 2025-08-18 07:00 م
 

تخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر"

الإثنين، 18-08-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري-  احتفل المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الاثنين، بتخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر" في نسخته الاستثنائية الخاصة بإقليم الجنوب، تحت عنوان "نشامى الجنوب"، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة أمن التقنية للمعلومات.اضافة اعلان


ويأتي المعسكر ضمن جهود المركز المستمرة لتأهيل الشباب الأردني في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

واستمر المعسكر 4 أشهر تلقى خلالها المشاركون تدريبا مكثفا وصل إلى 440 ساعة شملت المهارات التقنية، اللغة الإنجليزية، والمهارات الحياتية.

وشمل البرنامج ورش عمل، اختبارات، وتحديات عملية في موضوعات متنوعة مثل القرصنة الأخلاقية، أمن الشبكات، وأمن أنظمة التشغيل، إلى جانب تنفيذ مشاريع تخرج تعكس المهارات المكتسبة خلال فترة التدريب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المركز الدكتور أحمد الحياصات، أن المعسكر يمثل خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الشباب القادر على المنافسة محليا وإقليميا في سوق العمل، مشددا على أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة وطنية لحماية المؤسسات والاقتصاد والمجتمع من المخاطر الرقمية المتزايدة.

وقال الحياصات، إن المركز يحرص من خلال هذه البرامج على تزويد الخريجين بالمعرفة العميقة والمهارات التطبيقية، لتمكينهم من الانخراط المباشر في الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى كفاءات في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة تدعم الاقتصاد برأس مال بشري متخصص.
 
 
أخبار محلية تخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر"



 
 





