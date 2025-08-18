الإثنين 2025-08-18 07:00 م
 

بقرار من كلية الفنون .. "الموديل العاري" يثير الجدل في سوريا

أثار القرار جدلا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية
أثار القرار جدلا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية
 
الإثنين، 18-08-2025 06:39 م
الوكيل الإخباري-  أصدر عميد كلية الفنون الجميلة في العاصمة دمشق، قرارا يقضي بمنع استخدام "الموديل العاري" في مشاريع التخرج ضمن أقسام النحت والتصوير والحفر.اضافة اعلان


وأكد على ضرورة التزام الأعمال الفنية بالمعايير الأخلاقية المعتمدة داخل الكلية.

ونصّ القرار الذي تم تداول نسخة منه على مواقع التواصل على أنه لن يُسمح بتقديم أي مشروع يتضمن تشكيلًا لجسد عارٍ، على أن يُمنح الطالب درجة صفر في حال المخالفة.

وفي شهادة أدلى بها أحد الكوادر التدريسية في الكلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن العميد وقّع القرار تحت ضغوط من جهات عليا، معتبرًا أن القرار تم فرضه إداريا وتم تعميمه على جميع الأقسام.

وأثار القرار جدلا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية، وسط تساؤلات حول تأثيره على الحرية الفنية والعملية التعليمية في الكلية.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز

عربي ودولي إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين

أثار القرار جدلا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية

عربي ودولي بقرار من كلية الفنون .. "الموديل العاري" يثير الجدل في سوريا

ا

أخبار محلية شركة العقبة لتشغيل الموانئ تحتفظ بالاعتمادية الدولية للإدارة المتكاملة

صورة توضيحية لعملية دفع إلكترونية مقبولة

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي": قرابة 5 ملايين حركة رقمية عبر تطبيق سند في 30 يوما

ا

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ا

فلسطين "حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم يوم الأحد

تخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر"

أخبار محلية تخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر"



 
 





الأكثر مشاهدة