شركة العقبة لتشغيل الموانئ تحتفظ بالاعتمادية الدولية للإدارة المتكاملة

جانب من اللقاء
 
الوكيل الإخباري- احتفظت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، بالاعتمادية الدولية في تطبيق نظام الإدارة المتكاملة "الجودة والبيئة والسلامة العامة والصحة المهنية والمخاطر" للعام الثالث على التوالي، بعد التدقيق على مرافقها من قبل فريق هندسي تابع لشركة "تي يو ڤي" النمساوية التي تمنح اعتمادات دولية عالمية في هذا المجال.

وأكد مدير عام الشركة الدكتور محمود خليفات، أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير عملها لتواكب احدث التطورات في منظومة الموانئ على مستوى المنطقة العربية والعالم، لافتا إلى أن الشركة تمكنت من تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والمسؤوليات للعاملين فيها، إضافة الى استخدام نظام التسكين بهدف تعزيز الأمن الوظيفي في الشركة.


وأضاف أن الشركة لم تألو جهدا في تطوير عمليات المناولة وفق احدث الطرق والتخفيف من المخاطر التي تواجه البيئة المحيطة، إضافة الى تدريب كوادرها فنيا وإداريا للقيام بمهامهم على أكمل وجه.


من جانبهم، أكد أعضاء فريق التدقيق الهندسي أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من الشركات الرائدة في المنطقة بفعل تطبيقها للوائح والمعايير الدولية الخاصة في مجال الجودة والسلامة العامة والبيئة والصحة المهنية والمخاطر وتطورها المستمر في تنفيذ الإجراءات التي خولتها الحصول على أعلى المواصفات التي اعتمدت داخل نظام الآيزو الدولي.


وثمنوا جهود الشركة في متابعة التطوير ورفع الأداء وإيجاد حلول للمخاطر الإدارية ورفع أداء الجودة والحفاظ على جودة المعدات وتقليل الفاقد من الزيوت بنسبة 0%، وضبط نظام السلامة العامة وتحديث نظام إدارة البيئة وعمليات الشراء في الشركة وتخفيض مستويات الخطر في حال وقوع الحوادث وتحضير خطط طوارئ خاصة بذلك.

 
 
