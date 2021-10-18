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الإثنين، 18-10-2021 04:56 م

مع أسبوع عروض وخصومات استثنائية

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفي بالذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة علامة سامسونج

Samsung Galaxy week


الوكيل الاخباري - تستعد شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" لإطلاق "أسبوع سامسونج" الذي تحتفل من خلاله بالذكرى السنوية الثانية والخمسين لانطلاقة علامة "سامسونج إلكترونيكس" وبداية مسيرتها، والذي ستتواصل عبره مع الزبائن والمستهلكين في السوق الأردنية، وتحتفي وإياهم بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة التي تحمل في طياتها العديد من العروض القيمة، التي بإمكانهم أن يكونوا أوّل من يسمع عنها من خلال الإشعارات التي ستصلهم بعد التسجيل عبر الروابط التالية:www.samsung.com/levant/offer/samsung-week-prelaunch/،وwww.samsung.com/levant_ar/offer/samsung-week-prelaunch/.

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وقد صممت الشركة "أسبوع سامسونج" الذي ستنطلق فعالياته في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي، وتستمر حتى الأول من شهر تشرين الثاني القادم، ليكون بمثابة مهرجان للعروض والخصومات الاستثنائية المخصصة لهذه المناسبة، وذلك في إطار النسخة المحلية من الاحتفالات والفعاليات التي تنفذها "سامسونج إلكترونيكس" العالمية في مختلف الدول والأسواق التي تعمل ضنمها وتخدمها.


وفي إطار الحملة المحلية، سيكون بإمكان زبائن "سامسونج" وعشاق منتجاتها، التمتع بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة "سامسونج"،فضلاً عن الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء،والملحقات والإكسسوارات، والتي ستكون متاحة أمامهم عبر متجر سامسونج الإلكتروني "eStore" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:(shop.samsung.com/jo)، وذلك بأسعار لا تضاهى.


هذا وتدعو "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" زبائنها وكافة أبناء المجتمع المحلي على امتداد المملكة، لمشاركتها احتفالاتها والانضمام إليها في "أسبوع سامسونج"والاستفادة مما تقدمه لهم ضمنه.


ويشار إلى أن علامة "سامسونج" استطاعت منذ انطلاقتها وحتى اليوم، الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، كما تمكنت من احتلال المرتبة الخامسة بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية عبر السنوات، ومن البقاء خياراً مفضلاً لدى المستهلكين حول العالم.

 




 

 


 

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