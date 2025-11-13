الملك يبعث برقية للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى 37 لإعلان استقلال دولة فلسطين

05:09 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في برقية بعثها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، استمرار الأردن بدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مجددا التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. اضافة اعلان





وشدد جلالته على ضرورة ضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتدفق المساعدات إلى القطاع.

