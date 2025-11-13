الخميس 2025-11-13 07:26 م
 

نائب الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بمواكبة التطور التقني في مديرية الأمن العام

جانب من الزيارة
 
الخميس، 13-11-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الخميس، مديرية الأمن العام، واطلع على سير الخطط العملياتية والخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها مختلف تشكيلات ووحدات الأمن العام.

وأعرب سموه عن اعتزاز جلالة الملك عبدﷲ الثاني وثقته بمنتسبي الأمن العام وجهودهم المتواصلة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وحماية الأرواح والممتلكات، والتعامل مع الجرائم ومنعها، ودورهم في تعزيز ثقافة الأمن المجتمعي.


وأشاد سمو ولي العهد بجهود التحديث والتطوير في المديرية، لا سيما إدخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لمنظومة العمل الأمني والشرطي لتطوير الأداء، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التطور التقني.


واطلع سموه على الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في مركز القيادة والسيطرة (911)، وإجراءات المديرية في الاستجابة للبلاغات الأمنية والتعامل الفوري معها.
من جانبه، أكد مدير الأمن العام اللواء عبيدﷲ المعايطة أن مديرية الأمن العام تعمل بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وفق خطة استراتيجية شاملة ترتكز على محاور الأمن، والسلامة المرورية، والخدمة الإنسانية، والتوعية المجتمعية.


وأشار المعايطة إلى أن المديرية تمضي قدما بمسيرة التطوير والتحديث، ورفع كفاءة كوادرها، ومواكبة أحدث العلوم الشرطية والتقنيات المتقدمة للارتقاء بمستوى الخدمة الأمنية.


كما اطلع سمو ولي العهد على معرض يضم أحدث الآليات والمعدات التي أدخلت إلى منظومة العمل الشرطي، وأنظمة الحماية المدنية في الدفاع المدني، والطائرات المسيرة.

 
 
