"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة خصومات خاصة على موديلات مختارة من أجهزة التكييف المنزلي

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، قررت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" وتحت شعار: "خففنا الأسعار، لطفنا الأجواء"، مساعدة زبائنها والمستهلكين في المملكة على عيش أجواء صيفية لطيفة دون الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بتسهيل حصولهم على أجهزة التكييف المنزلية الحائطية التي تعمل بتقنية التكييف بدون هواءWind-Free ، وأجهزة تكييف سامسونج إنفرتر، المعززة بكفالة 10 سنوات على تقنية العاكس الرقمي، وذلك بخصومات مميزة تبلغ نسبتها 12% على موديلات مختارة منها، مع خدمة التوصيل والتركيب المجاني.

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ويمكن للراغبين بالاستفادة من سعر خفيف وصيف لطيف، المبادرة لشراء أي من أجهزة التكييف التي تتراوح سعاتها ما بين 1 طن، و1,5 طن، و2 طن، والتي تشملها الحملة التي تستمر حتى تاريخ 20 أيار المقبل، إما عبر أي من نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط الوصول إليه عبر الرابط: المكيفات | سامسونج المشرق العربي (samsung.com).

وتعمل أجهزة تكييف WindFree على توزيع الهواء بسلاسة ودون ضوضاء من خلال 23 ألف فتحة هواء دقيقة تمنع الشعور بالبرد أو التعرض للتيارات الهوائية المباشرة، وهو ما يوفر الهدوء، كما يحمي من العديد من المشاكل الصحية كمشاكل جفاف الجلد والبشرة والمشاكل المرتبطة بجهاز التنفس. وتتميّز أجهزة التكييف هذه بتوفير في الطاقة يصل إلى 77% بالمقارنة مع أجهزة التكييف التقليدية. ولمحبي الهواء القوي، فإنه يمكنهم مع أجهزة تكييف WindFree اختيار وضعية تدفق الهواء القوي التي تعمل على تبريد مساحة أكبر وأوسع نطاقاً بالتساوي.



أمّا أجهزة التكييف المنزلي الحائطية المُزودة بتقنيات التبريد السريع، فإنها تتميز بقدرتها على تحسين بيئة المعيشة وطرق الاستخدام بصورة تلقائية، عن طريق تحليل أجواء الغرفة وأنماط الاستخدام. واستناداً إلى درجة الحرارة التي يفضلها المستخدم، ينتقل المكيف إلى أكثر الأوضاع مناسبةً لتوفير أجواء مثالية.

ومع تكنولوجيا تعزيز العاكس الرقمي (Digital Inverter Boost) القادرة على استهلاك الطاقة بكفاءة عالية، تحافظ أجهزة التكييف المنزلي الحائطية المُزودة بتقنيات التبريد السريع على درجة الحرارة المرغوب فيها وتقلل من تأرجحها صعوداً أو هبوطاً. كذلك، فإن أجهزة التكييف هذه تشتمل على مغناطيسات النيوديميوم وكاتم صوت ثنائي الأنبوب، مما يؤهلها للعمل بكفاءة وهدوء، فضلًا عن مواصلة الأداء لفترات أطول. وبالإضافة إلى ذلك، تقلل هذه التكنولوجيا من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 73%.





