"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة صيانة مجانية لأجهزة التكييف المنزلي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" عن إطلاق حملة لصيانة أجهزة التكييف المنزلي من علامة "سامسونج" بالمجان على مدار أسبوع كامل، تغطي عبرها مختلف أنحاء المملكة من شمالها إلى جنوبها.

وستبدأ الشركة حملتها التي تنفذها تحت شعار "ما تهكل هم الشوب"، اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من شهر حزيران للعام الحالي 2024؛ وذلك لمنح زبائنها الفرصة لإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف لديهم قبيل حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على نحو أكبر.

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وفي إطار الحملة، ستقدم الشركة للزبائن خدمات فحص أجهزة التكييف، وتنظيف الفلاتر، بالإضافة لفحص مستوى الغاز وتعبئته في حال الحاجة لذلك، كل ذلك بالمجان.



وتعتبر هذه الحملة امتداداً لحملات مماثلة سابقة؛ حيث تحرص الشركة على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع للزبائن، لتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها لهم، عبر التوفير عليهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل أداء لأجهزة التكييف لديهم مع الصيانة الدورية المجانية التي تتيحها، والتي يمكنهم المبادرة بالحجز للاستفادة منها بالتواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم:

065777444، أو عن طريق الواتساب على الرقم: 0797777421، أو عبر الموقع الإلكتروني على الرابط: https://mena.samsung.com/levant_ar/Service_AC

