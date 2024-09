سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة "Better Together" لمنح تجربة مشاهدة فريدة من تلفزيونات سامسونج

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، عرضاً ترويجياً حصرياً في جميع أنحاء المملكة، متيحة من خلاله لزبائنها من مقتني أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الاستمتاع بما يصل إلى 12 شهراً من المحتوى المجاني من أفضل المنصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن العرض هدايا مجانية عند شراء تلفاز سامسونج الجديد الذي يتميز بتقنية "AI Upscaling".

ويأتي هذا العرض المحلي، في إطار الحملة الواسعة التي أطلقتها شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، "Better Together"، بالتعاون مع منصات الفيديو عند الطلب الأبرز في المنطقة، "شاهد" و"TOD" و"يانغو بلاي" و"OSN+"، والذي يأتي كتحالف استراتيجي يجسد التزام سامسونج بتقديم تجربة مشاهدة تلفزيونية فريدة من نوعها، حيث يتيح للعملاء الوصول إلى محتوى الترفيه والرياضة والمحتوى المحلي المفضل بطرق مبتكرة وغير مسبوقة.



وتتألق من خلال حملة "Better Together"، أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جهاز "2024 Neo QLED 8K" الذي يُعيد تعريف الابتكار بميزاته المتقدمة وجودة العرض الاستثنائية. وتعمل هذه الأجهزة على تحويل أية مساحة معيشة إلى سينما شخصية حقيقية، ما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية. وبفضل تقنية "8K AI Upscaling Pro"، يتمكن المستخدمون من الاستمتاع ببرامجهم وأفلامهم المفضلة بدقة مذهلة. ويعزز التعاون مع منصات الفيديو عند الطلب القيمة المضافة لتجربة المحتوى، ما يكمل هذه التكنولوجيا المتطورة بشكل مثالي.

وصرّح مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "تعكس حملة "Better Together" التزام سامسونج بتعزيز تجربة الترفيه المنزلي لزبائننا في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع أبرز المنصات مثل "شاهد" و"TOD" و"يانغو بلاي" و"OSN+"، نستطيع تسليط الضوء على ابتكاراتنا التلفزيونية وميزات الذكاء الاصطناعي مع تقديم أفضل محتوى من شركائنا. ويساهم هذا التعاون في خلق تجربة مشاهدة فريدة من نوعها. ونحن نؤمن بقدرة الجيل الجديد من أجهزة تلفاز سامسونج المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي على إعادة تعريف طريقة استمتاع المشاهدين ببرامجهم وأفلامهم ومبارياتهم الرياضية المفضلة في منازلهم."



"شاهد"... المنصة الأبرز للمحتوى عربي

ومن خلال شراكتها مع "شاهد"، منصة الفيديو عند الطلب الرائدة باللغة العربية في المنطقة، تقدم سامسونج أفضل المسلسلات والأفلام المحلية مباشرة للمشاهدين على أجهزة تلفاز "Neo QLED 8K 2024" التي تعمل بمعالج "NQ8 AI Gen3" المتطور. وتعمل هذه التقنية على رفع مستوى محتوىK 4 إلى دقة تصل إلى 90% من محتوى 8K الأصلي، ما يضمن تجربة مشاهدة واقعية، تُبرز جميع التفاصيل.



وعلق سكوت ويمان، مدير أول الشراكات الاستراتيجية في "شاهِد" قائلاً: "بصفتنا شريك إطلاق رئيسي لـمنصة "Samsung TV Plus" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة سامسونج ونتطلع لتعميق أواصر التعاون بيننا، حيث تعد شركة سامسونج شريكاً حيوياً في تطوير تجربة البث المباشر على منصة "شاهد". ومن خلال التعاون مع سامسونج، نعمل على تعزيز تجربة الزبائن، ما يسهل على مستخدمينا التفاعل مع المحتوى المتنوع الذي نقدمه. نحن ملتزمون بالاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم أعلى جودة للمحتوى، سواء كان ذلك من خلال مكتبتنا الشاملة من البرامج الترفيهية أو من خلال تقديم الأحداث الرياضية الحية."



وتأتي أجهزة تلفاز سامسونج من طرازات 2022-2024 مجهزة بخدمة "Samsung TV Plus" التي تمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه. وتتميز الخدمة بتوفير أكثر من 20 قناة مدمجة، تقدم مجموعة متنوعة من البرامج العالمية والمحلية. وتشمل هذه البرامج المسلسلات الشهيرة من منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC، والتي تم تحسينها لتقديم أفضل جودة للصورة وتجربة مستخدم سلسة.



"TOD"... تجربة مشاهدة رياضية استثنائية بتقنية 4K

أمّا بالنسبة لعشاق الرياضة، تقدم منصة "TOD" التي تعتمد على الاشتراك أفضل تجربة مشاهدة على الشاشات الكبيرة، ما يمنحهم فرصة عيش كل تفاصيل المباراة وكأنهم يشاهدونها داخل الملعب. ومن خلال تلفاز "2024 Neo QLED 8K" من سامسونج، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة بدقة تفوق 4K، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل "8K AI Upscaling Pro" و"AI Motion Enhancer Pro"، التي تعزز جميع تفاصيل المحتوى.



وقال محمد سعدون الكواري، المعلق الرياضي في beIN SPORTS: "أشجع الجميع على بث جميع المباريات المرتقبة للموسم على الشاشات الكبيرة حصرياً على "TOD" مع جهاز "Neo QLED 8K" من سامسونج. استمتعوا بجميع تفاصيل المباريات مع تقنية "AI Upscaling"، واستفيدوا من ميزات المشاهدة المتوفرة على "TOD360" للحصول تجربة مشاهدة لا مثيل لها. استعدوا للانغماس في جميع تفاصيل مباريات دوري أبطال أوروبا مع "TOD" وسامسونج."



" يانغو بلاي"، تجربة ترفيهية متكاملة مع أول سوبر آب ترفيهي

ويقدم تلفاز "2024 Neo QLED 8K" من سامسونج تجربة مشاهدة استثنائية بالتعاون مع "يانغو بلاي"، ويعزز من روعة مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية المحلية. ومن خلال استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يرتقي التلفاز بتجربة المشاهدين إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعل كل لحظة على الشاشة أكثر واقعية وإثارة.