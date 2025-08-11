الإثنين 2025-08-11 10:58 م
 

الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية

الإثنين، 11-08-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مع رئيس لجنة إدارة البلدية، المهندس خالد الخشمان، التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المدينة لوضع الحلول لها، بما يضمن بيئة أعمال أكثر حيوية وازدهاراً لخدمة أهل الزرقاء ودعم القطاع التجاري فيها.

وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على وضع خطة لحل المعيقات التي تواجه تجار الزرقاء، تشتمل على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والغرفة، ووضع دليل إرشادي لإجراءات الترخيص وتيسير المعاملات في البلدية، والعمل على تفعيل برنامج لربط البلدية والغرفة مع جهات يلزم مراجعتها للحصول على الترخيص، إضافة إلى حل مشكلة الأتوبارك، وإيجاد سبل لتحفيز الترخيص وتقسيط الرسوم، وتنفيذ مبادرات مشتركة للنهوض بالأسواق في الزرقاء.

 
 
