الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية

وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على وضع خطة لحل المعيقات التي تواجه تجار الزرقاء، تشتمل على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والغرفة، ووضع دليل إرشادي لإجراءات الترخيص وتيسير المعاملات في البلدية، والعمل على تفعيل برنامج لربط البلدية والغرفة مع جهات يلزم مراجعتها للحصول على الترخيص، إضافة إلى حل مشكلة الأتوبارك، وإيجاد سبل لتحفيز الترخيص وتقسيط الرسوم، وتنفيذ مبادرات مشتركة للنهوض بالأسواق في الزرقاء.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
"صناعة إربد" تنظم ورشة حول التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية
-
الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين
-
“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا