الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مع رئيس لجنة إدارة البلدية، المهندس خالد الخشمان، التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المدينة لوضع الحلول لها، بما يضمن بيئة أعمال أكثر حيوية وازدهاراً لخدمة أهل الزرقاء ودعم القطاع التجاري فيها.

