بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مؤسسة إعمار الرمثا، الدكتور عاكف الزعبي، مع رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، في مقرّ المؤسسة، سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم مدينة الرمثا.

وبين الزعبي أهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.