الإثنين 2025-08-11 10:56 م
 

بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 11-08-2025 10:18 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مؤسسة إعمار الرمثا، الدكتور عاكف الزعبي، مع رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، في مقرّ المؤسسة، سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم مدينة الرمثا.

وبين الزعبي أهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.


من جهته، أكد أبو عبيد التزام البلدية بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح خطط وبرامج مؤسسة الإعمار، لما لذلك من أثر إيجابي على البلدية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تقوم على الشراكة والتكامل.

 
 
