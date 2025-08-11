بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

وبين الزعبي أهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أكد أبو عبيد التزام البلدية بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح خطط وبرامج مؤسسة الإعمار، لما لذلك من أثر إيجابي على البلدية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تقوم على الشراكة والتكامل.
