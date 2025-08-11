رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى عمّان

الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس الوزراء في جمهوريَّة مصر العربيَّة الدكتور مصطفى مدبولي الى المملكة مساء اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري.

ويترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ونظيره المصري غداً اجتماعات الدَّورة الثَّالثة والثَّلاثين للَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها التحضيريَّة أمس الأحد.