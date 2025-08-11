رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى عمّان

ويترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ونظيره المصري غداً اجتماعات الدَّورة الثَّالثة والثَّلاثين للَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها التحضيريَّة أمس الأحد.
وكان في استقبال مدبولي في مطار عمَّان المدني في ماركا وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة / رئيس بعثة الشَّرف المرافقة للضَّيف، وأمين عمَّان الدكتور يوسف الشَّواربة، وسفير المملكة لدى القاهرة أمجد العضايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
