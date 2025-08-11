الإثنين 2025-08-11 10:56 م
 

رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى عمّان

ا
جانب من الاستقبال
 
الإثنين، 11-08-2025 09:35 م

الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس الوزراء في جمهوريَّة مصر العربيَّة الدكتور مصطفى مدبولي الى المملكة مساء اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري.

ويترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ونظيره المصري غداً اجتماعات الدَّورة الثَّالثة والثَّلاثين للَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها التحضيريَّة أمس الأحد.


وكان في استقبال مدبولي في مطار عمَّان المدني في ماركا وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة / رئيس بعثة الشَّرف المرافقة للضَّيف، وأمين عمَّان الدكتور يوسف الشَّواربة، وسفير المملكة لدى القاهرة أمجد العضايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

 
 
