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الثلاثاء، 03-10-2023 01:43 م

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن الأداء القوي من ساعتها الذكية Galaxy Watch6 Classic Astro Edition مع نفاد الكمية الأولية منها في السوق

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن تحقيق  ساعتها الذكية Galaxy Watch6 Classic Astro Edition  أداءً بيعياً قوياً في وقت قياسي مع نفاد الكمية الأولية منها في السوق، وذلك بعد أيام معدودة من طرحها في السوق عبر متجر سامسونج الإلكتروني في الأردن، ومعارض الموزعين والوكلاء الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء المملكة.اضافة اعلان


وقد حظيّت ساعة Galaxy Watch6 Classic Astro Edition الذكية من سامسونج باهتمام الزبائن؛ بفضل تصميمها الفريد المستوحى من الأسطرلاب -أحد أشهر الاختراعات في مجال تحديد الزمان والمكان؛ إذ تمتاز الساعة بشاشة أنيقة كبيرة، وواجهة مستخدم أكثر تفاعلية، وحواف دوارة نحيفة لتمرير أكثر مرونة. كذلك، تضم واجهة الساعة بوصلة بتصميم عصري، وأداة لتحديد أطوار القمر، وأداة تعقّب الحركة الشمسية من الفجر إلى الغروب، ختامًا بأداة التقويم السنوي التي تمنح المستخدمين تحديد التاريخ باليوم والشهر.

أما عن مميزات ساعة Galaxy Watch6 Classic Astro Edition المذهلة، فإنها تقدم تجربة استئنائية للمستخدمين لتحسين مستوى النوم مع جهاز تتبع النوم الدقيق، بالإضافة إلى جهاز حساب ضربات القلب المخصصة لتحسين مستوى اللياقة، مع بطارية بسعة مميزة لإنجاز المزيد من المهام طوال اليوم.

ونتيجة الطلب الهائل، أكدت فروع الشركة المنتشرة في العالم أن نتائج المبيعات كانت مماثلة. ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن إعادة توفير ساعة Galaxy Watch6 Classic Astro Edition من جديد قريبًا؛ وذلك ليتسنى لزبائن سامسونج الراغبين في اقتناء إحدى الساعتين الجديدتين فرصة الحصول عليها قبل الإطلاق الرسمي في الأسواق.

 




 

 


 

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