سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تكفل 140 عائلة من عائلات تكية أم علي لمدة شهر

الوكيل الاخباري - في إطار برامجها الرمضانية المنبثقة من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، دعمت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" برنامج الطرود الغذائية الشهرية التابع لتكية أم علي، وذلك من خلال شمول 140 عائلة من العائلات العفيفة المستفيدة من خدمات التكية في منطقة الفيصلية في محافظة مادبابكفالتها عبر تأمينها بطرود غذائية تلبي احتياجاتها من المواد التموينية الأساسية على مدار شهر كامل.

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وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" المجتمعية والإنسانية التي تنفذها كمساهمة في مواجهة التحديات المختلفة في المجتمع، ومساندة أبنائه خاصة الأقل حظاً منهم وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهلهم من أجل حياة كريمة لهم خاصة في الشهر الفضيل.



وكانت المبادرة قد شهدت مشاركة واسعة من موظفي "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ممن حرصوا على الانخراط بها، والمساعدة في توزيع الطرود مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب الحالة الوبائية، معبرين عن سعادتهم بهذه المبادرة ومبادرات الشركة المماثلة كونها تتماشى مع قيمهم، كما تعبر عن ثقافة شركتهم المرتكزة على القيم النبيلة.



وتمتلك "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" استراتيجية شاملة للعمل المؤسسي المجتمعي، تقدم مع برامجها قيمة نوعية مضافة للمعنيين، وفقاً لرؤيتها المتماشية مع رؤية الشركة الأم، "سامسونج"، والمتمثلة بالمساهمة في صناعة المستقبل الأفضل. وتنطوي هذه الاستراتيجية على المبادرات والبرامج التي تغطي مختلف الفئات والقطاعات والتي تنفذها إما منفردة أو بالشراكة مع شبكة من منظمات المجتمع المدني.



ويشار إلى أن تكية أم علي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر.