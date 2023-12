سامسونج تتعاون مع نيتفليكس لإضفاء الحيوية على عالم مسلسل Squid Game عبر تجربة حية وغامرة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تعاون جديد مع "نيتفليكس"؛ تُعتبر بموجبه شريكاً رسمياً للتجربة الغامرة والواقعيّة القادمة "Squid Game: The Trials" من نيتفليكس. وتوفّر التجربة المعزّزة بالتكنولوجيا المتطوّرة من سامسونج؛ أحد أكثر أشكال اللعب التفاعليّة جاذبيّة وإقبالاً عبر أحدث أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج وهواتف Galaxy الذكيّة.

وبإمكان عشاق ومحبّي مسلسلات نيتفليكس "لعبة الحبّار" و"لعبة الحبّار: التحدّي"، التي حقّقت نسبة انتشار واسعة جداً؛ الاشتراك في فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها تتيح للزوّار التنافس في ألعاب وأنشطة مشابهة لتلك التي تمّ تصويرها في هذه المسلسلات. وقد باتت التجربة الغامرة والفريدة المرتقبة "Squid Game: The Trials" متاحةً الآن للزوّار في لوس أنجلوس حتى مطلع العام الجديد، مع خطط للتوسّع قريباً في مدن مختلفة حول العالم.

وأعرب تشيولجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المبيعات والتسويق لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، عن سعادته بالشراكة مع نيتفليكس لتوفير تجارب ترفيهيّة رائدة في هذا الإطار. وقال: "من خلال جودة الصورة المذهلة لشاشة Neo QLED 8K، سيُتاح للمعجبين والمشاركين فرصة للتفاعل والانغماس مع المحتوى وخلق ذكريات لا تُنسى".

وسيوظّف " Squid Game: The Trials" أجهزة التلفاز المتطوّرة من سامسونج، بالإضافة إلى أجهزة Galaxy المحمولة في داخل كلّ لعبّة بهدف توفير تجربة غامرة وتفاعليّة. وسيتنقّل المشاركون في المناطق التجريبية المحاطة بشاشات سامسونج الرائدة Neo QLED 8k, 4k ، وThe Frame، والتي تم وضعها لتعزيز الحماس والإثارة في الألعاب.

وتستقبل شاشة Neo QLED 8K الرائدة الضيوف عند المدخل في أجواء ترحيبيّة عبر عرض المقطع الترويجي لمسلسل " لعبة الحبّار: التحدّي". وبفضل معالج Neural Quantum بدقة 8k تعمل شاشة Neo QLED على ترقية المحتوى إلى دقة مذهلة تبلغ 8k في الوقت الفعلي، مما يسمح للمشاركين بالانغماس فورًا في التجربة الحيوية والمليئة بالتفاصيل لعالم "لعبة الحبار".

كما يمكن للزوار الاستمتاع بأحدث ابتكارات سامسونج للهواتف المحمولة من خلال تجارب متنوعة مع هاتفي Galaxy Z Flip5 وGalaxy S23 Ultra . وتوفر سامسونج فرصًا لتجربة أحدث التقنيات من خلال دمج ميزاتها الرئيسة مع أكثر المشاهد الاستثنائيّة والخالدة من "لعبة الحبّار".

وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تسويق أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "تعتمد الشراكة طويلة الأمد بين سامسونج ونيتفليكس على هدف مشترك، يتمثّل بإثراء وتحفيز مشاعر الأفراد ودفعهم نحو اكتشاف عوالم جديدة. من خلال علاقاتنا المفتوحة والقائمة على التعاون المشترك سنعمل على إنشاء تجارب جديدة وغامرة".

وأثناء لعب لعبة "إشارة حمراء، إشارة خضراء" الأكثر شهرة في "لعبة الحبّار"، سيوثّق هاتف Galaxy S23 Ultra اللحظات الرئيسة من اللعب باستخدام ميّزة Hyperlapse لمقاطع الفيديو، وصور عالية الجودة.

وبفضل الدقة التي يُتيحها، يعمل قلم S Pen كعنصر حاسم في تحدي لعبة دالغونا الرقمي، من خلال مساعدة اللاعبين على الانطلاق في المهمة المثيرة والمتمثلة في قطع الأشكال الدقيقة من الحلوى الكورية. ويمكن للزوار الاستمتاع باللعبة على شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra الغامرة فائقة الاتساع وتحدي أنفسهم بخمسة مستويات من الصعوبة، فيما يُتاح للاعبين أيضًا التحقق من ترتيبهم مقارنة بالمنافسين على لوحة المتصدرين. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام قلم S Pen لالتقاط الصور داخل اللعبة لمشاركتها بعد الانتهاء من اللعب.

وبإمكان المشاركين مشاركة الصور من كلتا اللعبتين على الفور عبر ميّزة Quick Share ، أو تنزيلها من خلال البريد الإلكتروني. كما سيُتاح أيضًا كشك FlexCam Selfie ، حيث توفّر ميّزة FlexCam الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip5 للزائرين التقاط صور شخصيّة بدون استخدام اليدين، ومن زوايا مختلفة وتنزيلها لوضعها في إطار خاص.

وبعد انتهاء الألعاب، يمكن للمشاركين العودة إلى صالة كبار الشخصيات، حيث يمكنهم متابعة التحديات المستمرة عبر شاشة The Frameبحجم 85 بوصة. ويقدّم تلفزيون لايف ستايل المزود بأحدث تقنيات "الشاشة غير اللامعة" Matte Display؛ تجربة مشاهدة متميزة تحاكي أجواء مقر "الرجل الأمامي" في السلسلة.

