مؤتمر صحفي الاثنين للإعلان عن تفاصيل خدمة العلم

الوكيل الإخباري- يُعقد الاثنين في دار رئاسة الوزراء مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الوطني لإعادة تفعيل خدمة العلم، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.





وقال المومني إن الحكومة والقوات المسلحة الأردنية تعملان منذ فترة، بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان، على إنجاز مشروع وطني لإعادة تفعيل خدمة العلم، بما يعزز من دور الشباب في خدمة الوطن والمجتمع.



وأوضح أن البرنامج الوطني الجديد يهدف إلى إعداد جيل من الشباب الأردني المنضبط، والمرتبط بأرضه وهويته، من خلال منظومة متكاملة تُعيد الاعتبار لمفهوم الخدمة الوطنية.



وأشار المومني إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه في عام 2026 على مجموعة من الشباب الأردني، ليشكلوا الدفعة الرابعة والخمسين من دفعات الخدمة الإلزامية، مع التوجه إلى التوسع التدريجي في الأعوام المقبلة، وفق خطة وإطار تنظيمي سيتم الكشف عن تفاصيلهما خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.



وأكد أن خدمة العلم، بصيغتها المُحدثة، تستهدف صقل شخصية الشباب الأردني بدنياً وفكرياً وثقافياً، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانضباط، والصبر، والعمل الجماعي، من خلال الانخراط في بيئة مؤسسة الجيش الأردني بما تحمله من تاريخ مشرف وقيم وطنية راسخة.



