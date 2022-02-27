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الأحد، 27-02-2022 10:16 ص

سامسونج تدعو الجمهور لحضور فعالية سامسونج جالكسي 2022MWC لإكتشاف حقبة جديدة من الأجهزة المحمولة المتصلة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج عن مشاركتها في حدث حصري افتراضي وهو فعالية سامسونج جالكسيMWC 2022، المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة، لاكتشاف كيفية تحقيق سامسونج الريادة في تجربة الاتصال.

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وتدعوكم سامسونج للإلكترونيات للانضمام إليها في فعالية سامسونج جالكسي2022 MWC في تاريخ 27 شباط 2022.

وسيتم بث الحدث عبر غرفة أخبار سامسونج  وقناة سامسونج على يوتيوب، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن.

ووفقاً للشركة، تعمل سامسونج للإلكترونيات على رسم مستقبل طرق عملنا وتعلمنا في عالمنا اليوم سريع التطور والقائم على الأجهزة المحمولة.

لمعرفة المزيد حول هذه الفعالية، يرجى النظر أدناه.

 


 




 

 


 

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