الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 01:41 م

سامسونج تستضيف "يوم حلول التكييف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في هذا المجال

Samsung Electronics MENA HVAC Air Solutions Day 2023 Thailand


الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن اختتام "يوم حلول التكييف" الذي استضافته في تايلند بحضور الموزعين والشركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأتاح الحدث الذي استمر ثلاثة أيام فرصة مثالية لإجراء النقاشات العميقة حول أحدث الإنجازات في مجال حلول التكييف، مع التركيز على تقنية WindFree™‎ المبتكرة.

اضافة اعلان


وكانت سامسونج قد كشفت لأول مرة عن تقنية WindFree™‎ واستحوذت على العديد من الجوائز العالمية، لتحقيقها مستوى جديداً من الابتكار لتكييف الهواء. وتواصل سامسونج جهودها لتحقيق الابتكار من خلال مرافقها المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف الحديثة في تايلند، حيث نظمت جولة لشركائها في أرجائها. وتعتبر هذه المنشأة الفريدة التي تقوم بتصنيع وحدات التكييف السكنية على مستوى العالم باستخدام التقنية الرائدة، ما يؤكد مجدداً التزام سامسونج بتقديم حلول رائدة على مستوى الصناعة.


وتُعد هذه التقنية المبتكرة من سامسونج النظام الأول الذي يستخدم "الهواء الساكن" لتوفير بيئة باردة ومريحة بطريقة متساوية في مختلف أرجاء المكان، كما تمثل تحوّلاً جذرياً مبتكراً على مستوى الصناعة، لتضمن الراحة الاستثنائية من خلال تدفق الهواء اللطيف وغير المحسوس تقريباً. وتحقق هذه التقنية كفاءة فائقة في استخدام الطاقة، والحد الأدنى من الاستهلاك لوحدتها الخارجية، أي أنها توفر حل تبريد صديق للبيئة. وفضلاً عن براعتها في توفير الطاقة، تعمل التقنية بهدوء ملحوظ للحد من الضوضاء المحيطة، وضمان بيئة هادئة بشكل ملحوظ. ويساعد مستشعر كشف الحركة الذكي على تحسين التبريد تبعاً لنشاط الأشخاص في المكان، ما يعزز الراحة والحفاظ على الطاقة في نفس الوقت. ويتم دعم التقنية الجديدة عبر تطبيق SmartThings، حيث يمكن للمستخدمين تشغيل أجهزة التكييف عن بعد عبر شبكة "واي فاي"، وضبطها وفق الإعدادات التي يفضلونها، مع التركيز على تجارب سامسونج متعددة الأجهزة.


وخلال الحدث، تم أيضاً تنظيم مؤتمر بمشاركة خبراء الصناعة الذين ركزوا في نقاشاتهم على القضايا المهمة، مثل تغير المناخ والتحديات والإمكانات والاتجاهات الناشئة في مجال التكييف، لتعزيز فهم الدور الحاسم الذي تلعبه التقنيات الموفرة للطاقة في الحدّ من تأثيرات تغير المناخ.


وقال أوكان توتجو، مدير منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المقر الرئيسي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نلتزم في سامسونج بالتخفيف من مخاطر تغيّر المناخ، لاسيّما وأن منتجاتنا للتكييف تدعم الجهود الدولية المتعلقة بهذه التحديات، وذلك في إطار دورنا الهادف لتوفير بيئة معيشية مستدامة ومريحة للجميع، بالاعتماد على تقنياتنا المتقدمة مثل WindFree™‎. وسنواصل مساعينا لتطوير التقنيات في صناعة التدفئة والتهوية والتكييف بما يحقق الراحة لعملائنا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

أبو خضر للسيارات تطرح BMW iX5 Hydrogen التي تعمل بنظام الدفع بخلايا وقود الهيدروجين المتطوّر

WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.57.38 PM

مركز زين الإقليمي (THE BUNKER) يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث

1 (14)

زين تبدأ حملتها للشتاء بإغاثة الأهل في غزة

WhatsApp Image 2023-11-22 at 5.47.59 PM

الأردن في مواجهة العاصفة: دبلوماسية الحكمة والتحدي في قلب الأزمة الفلسطينية

Toyota @ WEC - Bahrain - 4

تويوتا جازو للسباقات يهيمن على سباق البحرين 8 ساعات بفوزه بالمركزين الأول والثاني

Pic 1

المجالي يُسلم شهادات ترفيع لـ 49 طياراً في الملكية الأردنية

أخبار متعلقة
Capture

أبو خضر للسيارات تطرح BMW iX5 Hydrogen التي تعمل بنظام الدفع بخلايا وقود الهيدروجين المتطوّر

ces-innovation-award-article-image (1)

جمعيّة تكنولوجيا المستهلك تمنح سامسونج عدداً من جوائز الابتكار ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024

Main KV - Why Samsung - AR

أهم الأسباب التي تجعل أجهزة تلفاز "سامسونج" الذكية خيارك الأفضل لاستثمار ترفيهي مجدٍ

[Updated] Live Call Translation

عصر جديد من Galaxy AI يلوح في الأفق

Samsung AI Forum 2023 Day 2 Discussing Technological Trends and the Future of Generative AI

منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي 2023 يُناقش في يومه الثاني اتجاهات التكنولوجيا ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي

WhatsApp Image 2023-11-08 at 2.29.32 PM

سامسونج تفتتح نسخة 2023 من "منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي" لإبراز التطورات الرئيسية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الكمبيوتر