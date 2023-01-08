سامسونج تطلق جهاز SmartThings Hub للتحكم بسلاسة في أجهزة المنزل الذكي خلال فعاليات مؤتمر CES 2023

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة جهاز SmartThings Hub خلال فعاليات مؤتمر CES 2023، وهو جهاز منزلي ذكي سهل الاستخدام يتمتع بإمكانيات شحن سريعة، لمساعدة المستخدمين على القيام بالمزيد من المهام وتوصيل عدد أكبر من الأجهزة في وقت واحد، وذلك في ظل استمرار نمو سوق المنازل الذكية، حيث يحتاج المستخدمون إلى طرق بسيطة وقابلة للتشغيل البيني.



ويمتاز جهاز SmartThings Hub بالإعداد السريع الذي يتوافق مع مجموعة مختلفة من المنتجات المنزلية الذكية، بما في ذلك معيار المنزل الذكي Matter – الذي يهدف إلى توحيد اللغة التي تتواصل بها أجهزة المنزل الذكي مع بعضها البعض - وتوفير السهولة التي يتوقعها المستخدمون من سامسونج.

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كما يُمكِن الجهاز المستخدمين من الربط الآلي بين الوظائف المختلفة في بيئتهم المنزلية ، ووضع أنظمة مبرمجة بشكل تلقائي تضيف الراحة إلى يومهم وتساعد على تقليل هدر الطاقة، مثل إطفاء الأنوار والأجهزة بسهولة.



في هذا السياق، قالت جايون جانغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منصة SmartThings – ، قسم تجارب الأجهزة المحمولة:

"إن امتلاك منزل أكثر ذكاءً لا ينبغي أن يكون معقدًا أو مكلفًا. لذلك، أردنا إنشاء جهاز SmartThings Hub كجهاز منزلي ذكي وبسيط وموثوق."أضافت: "أن عدد الأجهزة المتصلة في المنزل مستمر في النمو خلال الفترة الأخيرة، خاصة بالتزامن مع إطلاق معيارMatter، ونحن في سامسونج فخورون بالدور الفعال الذي نقوم به في تسهيل تبني هذه التكنولوجيا المدهشة."



منزل أكثر ذكاءً، بمجهود أقل

من السهل إعداد جهاز Hub SmartThings من سامسونج عند قيام المستخدم بتشغيل الجهاز لأول مرة، حيث ستظهر الرسائل البارزة على هاتف Samsung Galaxy الذكي الخاص بالمستخدم، للمساعدة في توجيهه إلى عملية الاتصال بسلاسة. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل اتصال الأجهزة المتعددة بكفاءة من خلال مسح بسيط لرمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.



يتكيف بشكل سلس مع روتين المستخدمين اليومي

يساعد المنزل الذكي العديد من الأجهزة - بما في ذلك منظمات الحرارة والإضاءة ومنافذ الطاقة- في الاتصال بسلاسة مع الأجهزة الأخرى المتصلة بجهاز SmartThings Hub، بحيث تعمل جميعها معًا لإنشاء بيئة متناغمة تسهل الربط الآلي بين أنظمة مبرمجة مسبقًا تم إنشاؤها لتعمل بشكل تلقائي عبر تطبيق SmartThings، دون مطالبة المستخدمين بالتحكم يدوياً وبشكل فردي في الأجهزة.



ومن خلال الضغط على الزر الذكي في جهاز SmartThings Hub ، يمكن للمستخدمين تفعيل وإنشاء أنظمة مبرمجة بشكل تلقائي على تطبيق SmartThings الخاص بهم. على سبيل المثال ، عند وقت النوم يمكن استخدام الضغط السريع لتشغيل نظام النوم - والذي يمكن من خلاله إطفاء الأنوار وغلق الستائر وخفض درجة الحرارة، وإذا كان المستخدم يود مشاهدة فيلم، فقد يؤدي نظام الفيلم المبرمج مسبقًا إلى تشغيل التلفزيون وخفت الأضواء بشكل تلقائي.







وعند مغادرة المنزل ، يمكن لجهاز HubSmartThings إيقاف منافذ الطاقة والأجهزة غير المستخدمة لتوفير الطاقة وتفعيل نظام الأمان.

كما أيضًا تفعيل روتين لعب، والذي يمكنه تنشيط إعدادات تلفزيون وإضاءة معينة وتشغيل وضع "عدم الإزعاج".



كما يمكن للمستخدمين تشغيل ما يصل إلى ثلاثة أنظمة برمجة تلقائية مختلفة فقط عن طريق الضغط على الزر الذكي، بضغطة قصيرة أو ضغطة طويلة أو عند التنشيط بالضغط المزدوج.

ويمكن أيضًا تنشيط الأنظمة المبرمجة عبر تطبيق SmartThings، سواء كان الأشخاص في المنزل أو في الخارج.



البحث عن الأجهزة وإدارتها في جميع أنحاء المنزل بشكل أكثر دقة

تم أيضًا دمج جهاز SmartThings Hubمع SmartThings Find من سامسونج ، وهي خدمة سريعة النمو لتتبع الأجهزة في غير مكانها عن طريق الضغط المزدوج على الزر الذكي مما يؤدى إلى رنين الهاتف لتسهيل العثور عليه.



يعمل جهاز SmartThings Hub ، والذي يعد بمثابة ماسح ضوئي للأجهزة في المنزل، على مساعدة مستخدمي أجهزة سامسونج جالاكسي في تتبع مواقع أجهزتهم المسجلة - من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات وسماعات الأذن إلى المتعلقات الشخصية مثل المفاتيح أو المحفظة التي تحتوي على جالاكسي SmartTag أو SmartTag+.



ومن خلال المسح الروتيني للأجهزة، سيخبر جهاز SmartThings Hub المستخدمين بموقع الأجهزة الذكية أو الأشياء المتصلة في جميع أنحاء المنزل، كما سيرسل تنبيهًا على الهاتف الذكي للمستخدم عندما يغادر الجهاز/الشيء المتصل أو يعود إلى المنزل.



لوحة شحن سريعة تتناسب تمامًا مع المنزل الذكي

جهاز SmartThings Hub يضم أيضًا لوحة شحن قوية تدعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واط.

يعد الشحن السريع إضافة بارعة للجهاز إذ أنه يعمل بشكل جيد مع نمط الحياة السريع. ويمكن للمستخدمين اختيار تلقي تنبيه عند اكتمال الشحن، حتى يتمكنوا من متابعة اللعب من حيث توقفوا أو شحن جهاز آخر.



التوافر

سيتم إطلاق جهاز SmartThings Hub في الولايات المتحدة وكوريا.

وسيتوفر الجهاز باللون الأسود أو الأبيض اعتبارًا من أوائل فبراير المقبل في سوق الولايات المتحدة.



