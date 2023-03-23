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الخميس، 23-03-2023 09:16 ص

سامسونج تطلق حملة " تواصلنا غير في شهر الخير" لتمكين عملائها من خلال تجربة تطبيق SmartThings المتعددة

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الوكيل الإخباري - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات حملة لإلهام الناس للتواصل والاحتفال بطرق أكثر ذكاءً خلال الشهر الفضيل.

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وتم تصميم الحملة التي تحمل اسم "تواصلنا غير في شهر الخير" لإبراز مزايا تطبيق SmartThings، وتسليط الضوء على الإجراءات الروتينية التي تم تطويرها بما يتوافق مع العادات المتغيرة، وإتاحة المجال أمام جميع مستخدمي منتجات سامسونج للاستمتاع بتجربة لا تنسى في رمضان، فضلاً عن تسهيل اقتناء المستهلكين لهذه المنتجات من خلال العروض الحصرية والخصومات القيمة التي تقدمها، والتي ستقوم سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.


وفي عالم اليوم الذي يمتاز بوتيرته السريعة والقائمة على الحلول الرقمية، أصبح الاتصال جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. ويحرص المستخدمون في الشرق الأوسط على تحويل منازلهم إلى منازل أكثر ذكاءً، حيث يضم تطبيق SmartThings من سامسونج حاليًا أكثر من 20 مليون مستخدم في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ينمو المستخدمون بما لا يقل عن مليون مستخدم كل 3 أشهر.

 

وبما أنها من الشركات الرائدة في مجال الابتكار التقني، تدرك سامسونج هذا التحول، وتلتزم بخلق مستقبل أفضل للجميع.

وبفضل تقنية SmartThings المتقدمة، تقوم الشركة بتحويل المنازل إلى منظومات متصلة بالكامل، لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للاتصال المنزلي.

وتضمن مجموعة الأجهزة المتصلة من سامسونج توفير الراحة والترفيه، والتي تكون متصلة أيضاً بمنظومة واسعة من الشركاء، وتشتمل على أنظمة منزلية ذكية للإضاءة والصوت، وتكون جميعها مدمجة مع تطبيق SmartThings.


وتطورت تقنية SmartThings من سامسونج حيث تحولت من مجرد حل منزلي متصل، لتصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستهلكين. وبفضل ميزاتها المبتكرة وتصميمها البديهي، تعمل SmartThings على تمكين المستخدمين من الحفاظ على روتينهم اليومي بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية، ما يوفر تجربة مريحة وسلسة.

وينطبق هذا تحديداً خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لمستخدمي SmartThings الاستمتاع بتجربة مريحة تماماً وذكية من الناحية الروحية.

 

وبالاعتماد على مجموعة من الميزات الذكية المتضمنة في منظومة أجهزة سامسونج، يمكن للمستخدمين قضاء وقت أقل في التنظيم، والمزيد من الوقت في أداء واجباتهم الدينية والتركيز على الجوانب الروحية.


وسواء كان الأمر يتعلق بالاحتفال على مائدة الإفطار، أو متابعة أفضل العروض الترفيهية في هذا الموسم، أو لقاء الأسرة على السحور، أو إنشاء مساحة مخصصة للصلاة، يسهم التطبيق في التحكم بالمساحة وتغييرها بما يتناسب مع احتياجاتك.
ويمكنك الاستمتاع بجمال الحياة المتصلة مع الاهتمام بكوكبنا،إذ تسمح الأجهزة الرقمية من سامسونج وتقنية SmartThings للمستخدمين ببناء عادات تنظيف أكثر ملاءمة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتوفير المزيد من المال في هذه العملية.

وعندما تقوم بإعداد دورة الغسيل المثالية أو مراقبة عملية الغسيل ذاتها، فإن منظومة المنتجات من سامسونج مصممة لجعل الحياة أسهل وأعلى كفاءة.
وقال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق في سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتبوأ سامسونج على الدوام طليعة الابتكار، حيث تقدم باستمرار تقنيات مبتكرة لتمكين الأفراد وتحسين حياتهم.

من خلال نهج يركز على العملاء، تتمثل رؤيتها في تمكين المستهلكين من خلال الاتصال الذكي، وهو ما يظهر من خلال حملتنا الرمضانية الجديدة.

 

وتتيح تقنيات الاتصال التي يوظفها تطبيق SmartThings لأكثر من 20 مليون مستخدم في الشرق الأوسط، بتخصيص منازلهم بما يتناسب مع شهر رمضان، كما أنه يمكن للمستخدمين من اكتساب المزيد من الرؤى والأفكار حول الأجهزة المتصلة، وإدارة الأعمال المنزلية، ومراقبة صحتهم الذاتية، داخل المنزل وخارجه، ويتحقق ذلك كله باستخدام تطبيق واحد، وبالتالي يوفرون أوقاتهم الثمينة وقضائها في الأشياء المهمة خلال الشهر الكريم".


ويذكر بأن العروض الحصرية ستكون على منتجات مختارة من سامسونج،بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون والترفيه المنزلي. وستكون هذه العروض متاحة في متجر سامسونج الإلكتروني وفي متاجرها ولدى محلات التجزئة.
تواصل بذكاء في رمضان.


متوفر على أجهزة أندرويد أو iOS وينبغي أن تكون متصل بشبكة واي فاي وأن تملك حساب سامسونج .

 




 

 


 

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