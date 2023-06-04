سامسونج تعزز تجربة المنزل المتصل عبر تقنية SmartThings وبالتعاون مع شركاء إقليميين في مجال المنازل الذكية

الوكيل الإخباري - عرضت شركة سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفهوم "منزل الترفيه الذكي" "SmartThings Home of Entertainment" في دبي لتوضح كيف يمكن للعائلات تعزيز حياتهم من خلال منظومة متصلة.

قامت سامسونج بدمج تطبيق "SmartThings" عبر فئات منتجاتها، مما أدى إلى إنشاء منظومة شاملة وتجربة متعددة الأجهزة لا مثيل لها تمكن المستخدمين من التحكم في بيئتهم وتحويلها. واستناداً إلى إرثها العريق بالإضافة إلى التعاون والشراكات العالمية، عملت سامسونج مع عدد من الشركاء الدوليين لتمكين المستهلكين من تحقيق أقصى استفادة من أجهزة سامسونج ومنتجات الجهات الأخرى الخارجية التي قد يمتلكونها بالفعل. وتسهم هذه الخطوة في تبسيط وفتح خيارات الاتصال، مما يخلق المزيد من الإمكانات للمستخدمين لتخصيص تجارب أجهزتهم.

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وفي فيلا فاخرة في منتجع "نيكي بيتش" Nikki Beach بدبي، تعاونت سامسونج مع عدد من الشركاء لتصميم منزل متصل آمن وشخصي ومستدام. وعرضت كيفية اتصال كاميرا Amazon Ring، والإضاءة الذكية Phillips Hue ونظام مايكروسفت "إكس بوكس" Microsoft Xbox X بسلاسة مع تطبيق Samsung SmartThings لتعزيز أنماط حياة المستخدمين والارتقاء بها. وتمت إدارة المنظومة بأكملها من خلال واجهة مبسطة على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، التي تمثل المحور الجديد للمنزل الذكي. وباعتباره مركز التجربة الذكية، يمثل التلفزيون الذكي بُعداً جديداً في الاتصال المنزلي، ليتكامل مع الهواتف الذكية التي يستخدمها معظم المستخدمين الآن.

وبهذه المناسبة، قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق في سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لم يعد منزل المستقبل الذكي وهماً أو ضرباً من الخيال. عرضنا في ’منزل الترفيه الذكي‘ من سامسونج، كيف نعيد التحكم في نمط الحياة الرقمي إلى أيدي المستخدمين.

لم يكن بإمكاننا فعل ذلك بمفردنا، لقد مكنتنا الجهود المشتركة مع العديد من الشركاء العالميين من تشكيل هذه التجربة الذكية. وما زلنا ملتزمين باستقطاب المزيد من الشركاء والخبرات إلى المنظومة وإعادة تشكيل الحوارات الإقليمية حول المنزل المتصل".



إتاحة تجارب الترفيه المخصصة للجميع

بدأت تجربة "منزل الترفيه الذكي" من سامسونج، في بهو الفيلا المكونة من 5 غرف، حيث قدمت سامسونج بياناً عملياً أوضحت خلاله كيف يقوم تطبيق SmartThings بتمكّين المستخدمين من إدارة منازلهم بالكامل، حيث يضع تلفزيون 2023 Neo QLED اللبنات الأساسية لأتمتة المنزل وإدارته بالكامل. وضمت الغرفة العديد من الأجهزة المنزلية التي تعمل بتطبيق SmartThings، بما في ذلك جهاز الصوت Soundbar Q Series، والثلاجة المصممة حسب الطلب، وجهاز تنقية الهواء من سامسونج، والمكنسة الكهربائية الأوتوماتيكية Bespoke Jetbot، وجهاز العرض Freestyle وكاميرا Amazon Ring لأمن المنزل. ويمكن مراقبة جميع هذه الأجهزة عبر تطبيق Smart TV أو تطبيق SmartThings.

تعد التجارب الشخصية جزءاً حيوياً من وعد المنزل الذكي. على سبيل المثال، أظهرت ميزة "Movie Sync and Music Sync" في غرفة المعيشة كيفية تمكين تطبيق SmartThings لبيئة المنزل الذكي من الاستجابة للمستخدم. على سبيل المثال، عندما يستمع المستخدمون إلى الموسيقى على أجهزة سامسونج الخاصة بهم، يمكن لأضواء Hueتغيير الألوان تلقائياً أو تعتيمها باستخدام SmartThings Music Sync.



بالنسبة لعشاق الألعاب، فإن الميزات المبتكرة في مجموعة منتجات سامسونج المرئية هي الأكثر جاذبية، مثل تليفزيون 2023 Neo QLED وOLED بتقنية +Motion Xcelerator Turbo، التي تتيح مشاهدة رسوميات الألعاب عالية السرعة وصور الأفلام عالية الوضوح بدقة متناهية مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ومحتوى متوافق للربط مع الكمبيوتر. علاوة على ذلك، لتشغيل وضع الألعاب، تم تجهيز غرفة الألعاب في المنزل الذكي بوحدة تحكم Xbox، والتي توفر اتصالاً سلساً بغرفة تليفزيون Samsung Neo QLED، أو نظام الصوت Samsung Soundbar، أو شاشة ألعاب Odyssey Ark، أو Freestyle.



التكنولوجيا تعزز العافية الروحية والبدنية

استمرت التجربة في غرفة النوم الرئيسية، حيث يخلق وضع الصلاة البيئة المثالية للصلاة والتدبر. عندما يحين وقت الصلاة، يتلقى المستخدمون إشعاراً على ساعتهم الذكية. بعد ذلك، يمكن للمستخدم تفعيل وضع الصلاة على تطبيق SmartThings الذي يقوم بتفعيل الستائر الذكية وضبط إضاءة الغرفة وإيقاف تشغيل التلفزيون.

وعرضت غرفة الأسرة The Family Room كيفية تمكين سامسونج لأنماط الحياة الصحية من خلال وضع Sandstorm Mode. وأظهرت ميزة Sandstorm إجراءات محلية تمنح الضيوف لمحة عن رؤية سامسونج و"إيه بي بي" لبناء مجتمعات أكثر ذكاءً. أثناء العاصفة الرملية، تؤدي نقرة بسيطة على تطبيق SmartThings إلى تكوين بيئة داخلية نظيفة. عندما يتم تفعيل وضع Sandstorm، تقوم الستائر الذكية بحجب الغبار من الخارج، ويبدأ جهاز تنقية الهواء الداخلي في العمل، وتبدأ مكنسة كهربائية آلية في ترتيب المنزل.



وتم تجهيز جميع الغرف داخل SmartThings Home بإضاءة LED ذكية من Philips Hue التي تتكيف مع ديكور أي منزل ومناسبة ومزاج المستخدمين. ولدى سامسونج اليوم 21 مليون مستخدم مسجل في تطبيق SmartThings في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها. وقد لاقى التطبيق رواجاً لافتاً في المنطقة، حيث ارتفع عدد المسجلين بمعدل 60% منذ العام 2021. ما يؤكد حرص المستهلكين في المنطقة على تبني التقنيات والتجارب الذكية في منازلهم وعبر حياتهم اليومية.