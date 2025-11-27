الخميس 2025-11-27 04:52 م

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية "تأمين رعاية" مع جامعة الحسين التقنية

الخميس، 27-11-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إشراك طلبة الجامعة وموظفيها في برنامج تأمين رعاية المخصّص لتغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.

وقّعت الاتفاقية السيدة نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، والأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية.


وأكدت السيدة قطامش أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمّة لتعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية متكاملة في مواجهة مرض السرطان، وأضافت: "هذه الاتفاقية تتيح دمج ثقافة الوعي الصحي مع بيئة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يعزّز قدرتنا على الوصول إلى فئة الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحية مبنية على المعرفة".


ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة وشاملة لطلبتها وموظفيها، قائلاً: "نحن في جامعة الحسين التقنيّة نضع صحة أفراد مجتمعنا في مقدمة أولوياتنا، وهذه الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان تُجسّد التزامنا بتأمين خدمات رعاية صحية نوعية تمنح طلبتنا وموظفينا الطمأنينة والحماية. إن دمج خدمات التأمين الصحي المتخصص مع منظومة الجامعة يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويدعم مسيرتنا في بناء بيئة تعليمية متكاملة وآمنة."


وتُعد هذه الاتفاقية خطوة إضافية في مساعي المؤسستين لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، وتمكين الطلبة والهيئات الإدارية والأكاديمية من الحصول على خدمات علاجية متخصصة عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر صحة واستدامة.

 
 


