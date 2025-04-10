سامسونج تعزز ريادتها في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025

الوكيل الإخباري- شاركت سامسونج للإلكترونيات بهدف إعادة تعريف تجارب الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025، والذي أقيم في مركز "فيرا غران فيا" بمدينة برشلونة في الفترة من 3 إلى 6 آذار. وأستعرضت وحدتا أعمال التجارب المحمولة والشبكات لدى سامسونج أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التطور الجديد لتقنية ‘Galaxy AI’، والشبكات المعتمدة على البرمجيات.

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هذا وتم عرض رؤية سامسونج في تقديم رفيق ذكاء اصطناعي حقيقي من خلال ابتكاراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة خلال الحدث، بدءًا من سلسلة ‘Galaxy S25’ ووصولاً إلى سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة وأول سماعة رأس للواقع الممتد (XR) تحت اسم "بروجكت موهان".

ويتضمن ذلك نظرة حصرية على ‘Galaxy S25 Edge’، أنحف جهاز على الإطلاق من سلسلة ‘Galaxy S’، والذي يعكس إرث سامسونج في الريادة وابتكار أحدث تقنيات الأجهزة الذكية. وقام الزوار أيضاً باستكشاف كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصحة والحياة المنزلية، ما يرسّخ معايير جديدة لنمط حياة ذكي ومتصل. وتأتي هذه التطورات الثورية في مجال الذكاء الاصطناعي مدعومة بالتزام سامسونج بتقديم أعلى مستويات الأمان والخصوصية لمستخدميها في كل جانب من التجربة.



استكشاف الإمكانات الكاملة لسلسلة ‘Galaxy S25’

تتصدّر سلسلة ‘Galaxy S25’ التحوّل في عالم الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعيد تعريف كيفية إنجاز المهام، والإبداع، والاستمتاع بالألعاب. وبالإضافة إلى تطوراتها في الذكاء الاصطناعي، تقدم السلسلة الجديدة قدرات تصوير فائقة وأداءً متقدماً، حيث تتيح التجارب العملية للمستخدمين اكتشاف القوة والسرعة التي تُشكّل جوهر كل جهاز من أجهزة ‘Galaxy’.



استكشاف ‘Galaxy S25’ كرفيق ذكي لا غنى عنه



في مساحة مخصصة لاستعراض كيف يُمكن لسلسلة ‘Galaxy S25’ أن تكون رفيقاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنجاز المهام بسلاسة، قام الزوار برؤية وتجربة الميزات التالية:



•تجربة سلسة عبر التطبيقات: شاهد كيف يمكن إنجاز المهام مثل البحث عن مطعم في خرائط Google ومشاركة التفاصيل عبر الرسائل بسهولة، من خلال أمر صوتي واحد باستخدام ‘Gemini’، المتاح الآن على تطبيقات سامسونج وجوجل وبعض التطبيقات الخارجية المختارة.



•ميزة "دائرة البحث مع ‘Google’: استكشف طرق بحث أكثر ذكاءً عبر شاشة هاتفك، مثل التعرف على الروابط (URLs) وزيارة المواقع الإلكترونية بحركة واحدة فقط.



•ميزة ‘Gemini Live’: استمتع بتجربة محادثة تفاعلية أكثر واقعية لأغراض العصف الذهني، والتعلم، والتدريب، مع استجابات فورية ودعم للصور والملفات ومقاطع YouTube.



•ميزة نظرة سريعة الآن: اطّلع على ملخص شخصي للمحتوى بناءً على رؤى مخصصة، إلى جانب توصيات استباقية عبر شريط الآن ‘Now Bar’.



استكشاف إمكانات ‘Galaxy S25’ المتقدمة في التصوير

تستمر التجربة مع تقنيات الكاميرا المتطورة في ‘Galaxy S25’، والتي تتيح طرقاً جديدة للإبداع، بما في ذلك:



•ميزة مساعد الرسم: يمكن للمستخدمين الارتقاء بإنشاء المحتوى إلى مستوى جديد بفضل تقنية تحسين وتعديل الرسومات الذكية.

•ميزة البحث في المعرض: تتيح البحث بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، ما يسهل العثور على الذكريات وفقاً للمواقف المختلفة.

•ميزة الفلاتر: استمتع بتأثيرات بورتريه فريدة واستكشف خيارات فلاتر جديدة لإضفاء لمستك الخاصة على الصور الملتقطة بوضع البورتريه.



في آخر منطقة من التجربة، قام الزوار باستكشاف ميزات جديدة تعزز تجربة اللعب، بما في ذلك:

•معالج ‘Snapdragon® 8 Elite for Galaxy’: وهو شريحة مخصصة تم تطويرها بالتعاون مع كوالكوم، وتوفر أداءً فائقاً يضمن تجربة ألعاب بسرعة عالية، واستجابة محسّنة، ورسومات بجودة مذهلة حتى مع أكثر الألعاب صعوبة.



إلى جانب سلسلة ‘Galaxy S25’، تمكن الزوار من اكتشاف أحدث ابتكارات سامسونج في مجال الأجهزة الذكية، من خلال ‘Galaxy S25 Edge’، الذي يتميز بكونه أنحف تصميم على الإطلاق في سلسلة ‘Galaxy S’.



وفي إطار التزامها بجعل تجارب الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة متاحة للجميع، كشفت سامسونج عن سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة، والتي تشمل ‘Galaxy A56 5G’ و ‘Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’، حيث تأتي هذه الأجهزة مزوّدة بميزة ‘Awesome Intelligence’، ما يجعل أحدث تقنيات ‘Galaxy AI’ في متناول المزيد من المستخدمين. كما تأخذ سلسلة ‘Galaxy A’ تجربة التصوير إلى مستوى جديد بفضل أدوات إبداعية متقدمة، بما في ذلك الميزة المفضلة لدى المستخدمين " ‘Object Eraser’. وباعتبارها جزءًا من توسع سامسونج في الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة أداءً موثوقاً وقيمة طويلة الأمد، مع ست ترقيات لنظام التشغيل ‘OS’ وست سنوات من تحديثات الأمان، ما يضمن تجربة متطورة باستمرار وآمنة على الدوام.



الارتقاء بنمط الحياة اليومية مع الذكاء الاصطناعي

كما حصل زوار المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 على فرصة استكشاف كيف تعزز سامسونج الحياة اليومية في المنزل، من خلال تجارب ذكية ومتصلة توفر مستويات جديدة من التحكم والرؤية العميقة في رحلة المستخدم الصحية.



في منطقة مخصصة للصحة والرفاهية، تمكن زوار المؤتمر من اكتشاف كيفية استفادة مستخدمي ‘Galaxy S25’ من رؤى صحية يومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مؤشر الطاقة ‘Energy Score’، ونصائح الصحة ‘Wellness Tips’، وتحليلات نمط النوم ‘Sleep Insights’. وتوفر هذه الميزات تجربة صحية شاملة ومخصصة، حيث تقدم رؤية تفصيلية لحالة المستخدم الصحية، مصممة وفقاً لبياناته الشخصية واهتماماته. ومن خلال أمثلة توضح التكامل السلس مع التطبيقات المتصلة مثل ‘SmartThings’ و’Samsung Food’، حيث اكتشف الزوار كيف تعمل سامسونج على بناء تجربة رعاية صحية متكاملة، تهدف إلى تبسيط أسلوب الحياة الصحي للجميع.



كما عرض الجناح أيضاً قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إدارة منازلهم بذكاء وسهولة عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة. وبفضل ميزة أمان ‘Knox Matrix’، ستُبرز سيناريوهات الذكاء الاصطناعي المنزلي كيف يمكن تبسيط إعداد الأجهزة والتحكم بها بسهولة من خلال منصة ‘SmartThings’، ما يتيح تجربة معيشية أكثر ذكاءً وأماناً.



ابتكارات متطورة مبنية على أسس قوية من ‘Galaxy’

ويظل الأمان عنصراً أساسياً في تطورات سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يضمن أن تكون كل تجربة قائمة على تحكم المستخدم، والشفافية، والحماية القوية. وفي منطقة مخصصة لمنظومة ‘Galaxy’ الأمنية، تمكن الزوار من التعرف على معلومات مفيدة حول محرك البيانات الشخصية ‘Personal Data Engine’، الذي يضمن أن البيانات الشخصية التي يتم إنشاؤها على الجهاز محمية من وصول التطبيقات الأخرى، باستثناء ‘Galaxy AI’، كما يتم تعزيز أمانها عبر ميزة الأمان المتطورة ‘Knox Vault’ لضمان حماية قصوى.



وكشفت سامسونج عن أول سماعة واقع ممتد (XR) تعمل بنظام أندرويد تحت اسم "بروجكت موهان"، والتي تقدم لمحة عن مستقبل الواقع الممتد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي متعدد الأنماط مع إمكانات XR المتقدمة، ويمثل هذا الجهاز الثوري خطوة كبيرة نحو تجارب أكثر وعياً بالسياق وأكثر تخصيصاً، ما يعزز الحياة اليومية بطرق غامرة وغير مسبوقة.



كما تمكن الزوار من استكشاف هذه الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن قرب من خلال جناح تجربة ‘Galaxy’في قاعة فيرا غران فيا 3.



تحقيق شبكة برمجية متكاملة حيث يطلق الذكاء الاصطناعي إمكاناته الكاملة

إلى جانب التقنيات المحمولة المبتكرة، استعرضت سامسونج في جناح خاص كيف تعزز شبكات الجيل القادم من خلال الذكاء الاصطناعي. وبصفتها رائدة عالمياً في مجال الشبكات الافتراضية والمفتوحة، تقدم سامسونج حلولاً شاملة تعتمد على البرمجيات، ما يمكّن مزودي الخدمات من تحسين بنيتهم التحتية ودمج الذكاء الاصطناعي في كل مستوى من شبكاتهم.



هذا وشمل جناح سامسونج أحدث حلول الشبكات، بما في ذلك حل ‘vRAN’ الافتراضي متعدد الاستخدامات، والذي يوفر مرونة وكفاءة عالية في تشغيل الشبكات، بالإضافة إلى أحدث أجهزة راديو الجيل الخامس ‘5G’ التي تقدم أداءً محسّناً واستجابة أسرع. كما عرضت سامسونج منصة ‘CognitiV’ لإدارة عمليات الشبكات (Network Operations Suite - NOS)، وهي حل ذكي لأتمتة الشبكات وتحسين أدائها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حالات استخدام متنوعة لشبكات الجيل الخامس الخاصة بالمؤسسات، ما يبرز إمكانات تقنية ‘5G’ في بيئات العمل المختلفة.



كما عرضت سامسونج أيضاً جهودها المستمرة في تطوير الشبكات المعتمدة على البرمجيات، مستفيدةً من منظومة شراكاتها الواسعة، والتي تشمل الخوادم، والمعالجات المركزية (CPUs) ومعالجات الرسومات (GPUs)، ومنصات الحوسبة السحابية، والبنية التحتية للنقل والمزيد. وتمكن الزوار من اكتشاف كيف يمكن لمنصة ‘CognitiV NOS’ تقديم فوائد أكبر لمشغلي الاتصالات عبر إدارة دورة حياة الشبكة بالكامل، بدءًا من التثبيت والتشغيل وصولاً إلى تحسين الأداء. وباعتبارها مجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل هذه الحلول على تعزيز الأداء وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في الشبكات بطرق أكثر ذكاءً.